По заказу России: СБУ предотвратила поджог одного из генконсульств и заказное убийство на Закарпатье
Служба безопасности Украины предотвратила теракты в приграничном районе Закарпатской области
Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.
Злоумышленники намеревались поджечь генконсульство соседней страны и заказать убийство общественного деятеля.
Участники пытались совершить теракты для дестабилизации общественно-политической ситуации и дискредитации Украины на международной арене.
Установлена личность организатора преступлений. По оперативным данным, он в России.
СБУ направило материалы дела в суд. Продолжается розыск.
По данным следствия, организатором преступления является уроженец Луганской области. Он был завербован спецслужбами РФ.
По заданию, агент планировал поджечь дипучреждение, несколько автомобилей с иностранной регистрацией и повредить исторический памятник.
Также он искал исполнителя для убийства местного общественного деятеля. За совершение преступления он предлагал $ 30 тыс. долл.
Среди других "задач" иностранного агента был также сбор и передача секретных сведений о военных объектах в области.
Следователи СБУ направили в суд акт в отношении организатора противоправной деятельности по:
- ч. 1 ст. 111 (государственная измена),
- ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 14 (террористический акт) УК.
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