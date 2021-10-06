По заказу России: СБУ предотвратила поджог одного из генконсульств и заказное убийство на Закарпатье

Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

Злоумышленники намеревались поджечь генконсульство соседней страны и заказать убийство общественного деятеля.

Участники пытались совершить теракты для дестабилизации общественно-политической ситуации и дискредитации Украины на международной арене.

Установлена личность организатора преступлений. По оперативным данным, он в России.

СБУ направило материалы дела в суд. Продолжается розыск.

По данным следствия, организатором преступления является уроженец Луганской области. Он был завербован спецслужбами РФ.

По заданию, агент планировал поджечь дипучреждение, несколько автомобилей с иностранной регистрацией и повредить исторический памятник.

Также он искал исполнителя для убийства местного общественного деятеля. За совершение преступления он предлагал $ 30 тыс. долл.

Среди других "задач" иностранного агента был также сбор и передача секретных сведений о военных объектах в области.



Следователи СБУ направили в суд акт в отношении организатора противоправной деятельности по:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена),

ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 14 (террористический акт) УК.