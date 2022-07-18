Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Вполне вероятно, что ВСУ освободят Херсонщину уже в августе. Мы имеем очень большой запрос общества на освобождение Херсона и Херсонщины. Это достаточно большой регион, в котором многие находятся в оккупации и ждут освобождения. Херсонщина безусловно будет освобождена. Однако по срокам нужно быть очень осторожным, потому что мы не имеем права там проиграть", - объяснил Соболевский.

Заместитель главы Херсонского облсовета также отметил, что ВСУ готовят операцию по освобождению Херсонщины и всех временно оккупированных территорий.

"ВСУ готовят и проведут операцию по освобождению Херсонщины, как только это станет возможным. Нужно быть уверенным, что такая операция будет успешной и только тогда приступить к активным контрнаступательным действиям. Нужно набраться терпения и просто подождать", - добавил он.

В Лазурном, в санатории "Чайка", рашисты обустроили штаб. В ночь с 16 на 17 июля Вооруженные силы Украины уничтожили их место дислокации

17 июля в военной разведке министерства обороны Великобритании сообщили, что на фоне заявлений и шагов украинских Вооруженных Сил по деоккупации южных регионов Россия начала усиливать свои оборонные позиции и стягивать дополнительные силы и военную технику.

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