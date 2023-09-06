Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество По всей вероятности, партия "Слуга народа" не преодолеет и 5% барьер на следующих выборах, - политолог Цыбулько
Эксклюзив

По всей вероятности, партия "Слуга народа" не преодолеет и 5% барьер на следующих выборах, - политолог Цыбулько

6 сентября, 2023 среда
21:23
Общество

Политолог Владимир Цыбулько считает, что закон о закрытом декларировании состояния народных депутатов является подготовительным этапом к парламентским выборам

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Схема с декларированием очень схожа с тем, как власти расписали закон об электронных СМИ. Был принят закон, который в ЕС с испуга признали, что он отвечает всем требованиям, однако на самом деле одной из задач этого закона была либерализация информационного пространства. Каналы же, какие незаконно устранили из сетей, так и не появились в трансляции", - пояснил Цыбулько.

Политолог считает, что партия "Слуга народа" не получит большинство на следующих парламентских выборах.

"Я думаю, что они решили принять закон об электронном декларировании, который подпадает под семь требований для начала консультаций о членстве в ЕС. Монобольшинство решило принять закон, но отсрочить его на год. Что самое удивительное из этого так это то, что в течение этого года могут состояться выборы, то есть они скрыли реальное состояние депутатов с расчетом на то, что партия "Слуга народа" будет претендовать на очень серьезное место в парламенте следующего созыва. Однако, мне кажется, этот политический стиль "Слуги народа" украинцам так надоел, что вряд ли они преодолеют вообще 5% барьер", - добавил он.
 

Закон о декларировании

Законопроект №9587-д "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законов Украины об усовершенствовании порядка привлечения к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления" во втором чтении и в целом поддержали 305 народных депутатов.

По словам нардепа Ярослава Железняка, "правка №25 (она об избежании ответственности, если на 1,3 млн грн забыл задекларировать имущество набрала 250 голосов – учтена").

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) заявило, что намерено обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой наложить вето на принятый Верховной Радой законопроект 9587-д о декларировании государственных служащих.

5 сентября в Национальном агентстве по предотвращению коррупции назвали две опасные нормы принятого Верховной Радой закона о наказании чиновников за несвоевременное представление деклараций. НАПК потребует вето президента по этим пунктам.

В среду, 6 сентября, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал решение по закону о декларировании

Украина
Верховная Рада
ЕС
вибори
политика
Слуга народу
Читайте также:
Очільник МОН Оксен Лісовий
5 сентября, 2023 вторник
"Нечестный способ избежать мобилизации": министр Лесной поддержал отмену отсрочки для некоторых студентов
Поєдинок Усика з Дюбуа
5 сентября, 2023 вторник
Британский боксер Дюбуа оспорил исход боя против Усика
винищувач F-16
5 сентября, 2023 вторник
В минобороны Бельгии заявили, что не предоставят Украине истребители F-16: названа причина
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.26
    Покупка 37.26
    Продажа 37.98
  • EUR
    Покупка 40.21
    Продажа 41.15
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
6 сентября
22:27
США выделили Украине еще $1 млрд помощи, - Блинкен
21:59
На стороне РФ в Украине воюют жители Кубы, - InformNapalm
21:52
Умеров назвал свой первый шаг в должности министра обороны
21:25
В ГУР заявили, что спецоперация Украины в Крыму продолжается
21:25
Инфографика
Украина - Англия: букмекеры дали безнадежный прогноз на матч квалификации Евро-2024
20:56
Пентагон
США предоставят Украине пакет военной помощи: к танкам будут боеприпасы с обедненным ураном
20:55
Президент Южной Кореи призвал прекратить любое военное сотрудничество с КНДР
20:36
Суд ЕС согласовал отмену санкций против российского бизнесмена Шульгина
20:13
Энтони Блинкен
США будут помогать Украине с лечением ментального здоровья после завершения войны
20:00
Обзор
Победные новости 560 дня войны: ССО уничтожили склад управляемых ракет возле Бахмута, украинцы смогут зарабатывать на разоблачении коррупционеров
19:49
Эксклюзив
"Подходим к критическому этапу войны": дипломат Огрызко назвал причины визита Блинкена в Киев
19:45
Зеленский анонсировал два решения по закону о декларировании
19:35
Экс-заключенные-"вагнеровцы" рассказали о массовых убийствах мирных жителей Украины, в частности детей
19:26
Эксклюзив
"Вероятно, Умеров установит справедливость": нардеп Цымбалюк об отсутствии экс-военнослужащих на фронте
19:19
ВСУ поразили российский склад боеприпасов, 2 пункта управления и 3 артсредства, - сводка Генштаба
19:03
Молдова отказалась платить "долги", выставленные российским Газпромом
18:54
Обновлено
РФ ударила по рынку в Константиновке: 17 человек погибли, 32 ранены
18:49
Обзор
Юлия Федив: что известно о кандидате на должность главы Минкульта
18:40
Президент Румынии отреагировал на инцидент с вероятным падением обломков российского дрона
18:34
Обновлено
Парламент согласовал за назначение Рустема Умерова новым министром обороны
18:17
Эксклюзив
Президент Ассоциации украинских банков рассказал, какой курс доллара ждать украинцам до конца года
17:59
Transfermarkt сообщил, сколько "Динамо" заработало на трансфере капитана в Бельгию
17:52
Обновлено
Шмыгаль обсудил с Блинкеном финансовую поддержку от США и защиту энергетической инфраструктуры
17:47
"Кампания по уничтожению репутации": Бубка отреагировал на обвинения в ведении бизнеса в "ДНР"
17:42
Moderna
Moderna заявила об эффективности ее вакцины против нового варианта коронавируса
17:36
Иран
Иран и Саудовская Аравия возобновили дипломатические отношения после 7-летнего перерыва
17:28
Судье Тандыру, обвиняемому в смертельном ДТП с нацгвардейцем, продлили арест
17:18
"Желтая лента" запустила чат-бот для обнаружения организаторов псевдовыборов на ВОТ
17:06
Эксклюзив
Силы обороны заявили об успехе на Клищиевском направлении
17:03
Нардепы Гнатенко и Юрченко предлагают распустить местные советы там, где действуют военные администрации, - законопроект
17:00
Жадан представил в Ужгороде и Львове сборник стихов "Скрипниковка"
16:57
Мбаппе ради тренировок с ПСЖ отказался от космических денег
16:37
В Украине выйдет книга Сашка Дерманского и Татьяны Копытовой о спасении животных во время войны
16:23
С 1 октября некоторые категории женщин должны стать на военный учет: в Раде рассказали подробности
16:18
В Госдуме РФ заявили, что Суровикину нашли новую "неплохую должность в СНГ"
16:18
Дело экс-руководителей ПриватБанка о хищении перед национализацией было передано в суд
16:12
Эксклюзив
Оккупанты активно перебрасывают подразделения из Херсона в направлении Запорожья, - волонтер Головня
16:10
Эксклюзив
Гауляйтер Балицкий, сообщив о "тактическом отступлении" рашистов из Работиного, разрушил российскую ИПСО, - Братчук
16:04
Обновлено
Умер украинский ученый Игорь Козловский, переживший плен "ДНР"
16:00
инсулин
В оккупированном Мариуполе людям, не имеющим паспорта РФ, отказывают в выдаче инсулина
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV