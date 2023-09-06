По всей вероятности, партия "Слуга народа" не преодолеет и 5% барьер на следующих выборах, - политолог Цыбулько

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Схема с декларированием очень схожа с тем, как власти расписали закон об электронных СМИ. Был принят закон, который в ЕС с испуга признали, что он отвечает всем требованиям, однако на самом деле одной из задач этого закона была либерализация информационного пространства. Каналы же, какие незаконно устранили из сетей, так и не появились в трансляции", - пояснил Цыбулько.

Политолог считает, что партия "Слуга народа" не получит большинство на следующих парламентских выборах.

"Я думаю, что они решили принять закон об электронном декларировании, который подпадает под семь требований для начала консультаций о членстве в ЕС. Монобольшинство решило принять закон, но отсрочить его на год. Что самое удивительное из этого так это то, что в течение этого года могут состояться выборы, то есть они скрыли реальное состояние депутатов с расчетом на то, что партия "Слуга народа" будет претендовать на очень серьезное место в парламенте следующего созыва. Однако, мне кажется, этот политический стиль "Слуги народа" украинцам так надоел, что вряд ли они преодолеют вообще 5% барьер", - добавил он.



Закон о декларировании

Законопроект №9587-д "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законов Украины об усовершенствовании порядка привлечения к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления" во втором чтении и в целом поддержали 305 народных депутатов.

По словам нардепа Ярослава Железняка, "правка №25 (она об избежании ответственности, если на 1,3 млн грн забыл задекларировать имущество набрала 250 голосов – учтена").

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) заявило, что намерено обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой наложить вето на принятый Верховной Радой законопроект 9587-д о декларировании государственных служащих.

5 сентября в Национальном агентстве по предотвращению коррупции назвали две опасные нормы принятого Верховной Радой закона о наказании чиновников за несвоевременное представление деклараций. НАПК потребует вето президента по этим пунктам.

В среду, 6 сентября, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал решение по закону о декларировании