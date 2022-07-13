Об этом сообщила Запорожская областная военная администрия в телеграмме.

"В областном центре зафиксировано два прилета вражеских ракет. Попали в одно из предприятий города. Официальная информация впоследствии будет уточнена", – говорится в сообщении.

И.о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев добавляет, что есть пострадавшие.

"Сегодня рашисты обстреляли в Запорожье один из объектов инфраструктуры города. Известно два прилета. Сейчас на месте работают соответствующие службы. К сожалению, есть пострадавшие", - написал Куртев.

Воздушная тревога была объявлена по всей стране, а в Киевской области в Белой Церкви извещают о работе систем противовоздушной обороны.

"Белая Церковь: работает ПВО, не путайте с прилетами", – написал народный депутат Алексей Гончаренко в телеграммах.

Ранее о взрывах в Запорожье сообщило Общественное телеграмм.

"В Запорожье были слышны звуки, похожие на взрывы... В горсовете призывают сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях", – говорится в сообщении.

Напомним, из Запорожья 13 июля откроют выезд на оккупированные территории.

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