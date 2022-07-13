В Запорожье попадание в объект инфраструктуры. Есть пострадавшие
В Запорожье сообщают о попадании в инфраструктуру города, есть пострадавшие. Также в Белой Церкви сработало ПВО
Об этом сообщила Запорожская областная военная администрия в телеграмме.
"В областном центре зафиксировано два прилета вражеских ракет. Попали в одно из предприятий города. Официальная информация впоследствии будет уточнена", – говорится в сообщении.
И.о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев добавляет, что есть пострадавшие.
"Сегодня рашисты обстреляли в Запорожье один из объектов инфраструктуры города. Известно два прилета. Сейчас на месте работают соответствующие службы. К сожалению, есть пострадавшие", - написал Куртев.
Воздушная тревога была объявлена по всей стране, а в Киевской области в Белой Церкви извещают о работе систем противовоздушной обороны.
"Белая Церковь: работает ПВО, не путайте с прилетами", – написал народный депутат Алексей Гончаренко в телеграммах.
Ранее о взрывах в Запорожье сообщило Общественное телеграмм.
"В Запорожье были слышны звуки, похожие на взрывы... В горсовете призывают сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях", – говорится в сообщении.
- Напомним, из Запорожья 13 июля откроют выезд на оккупированные территории.
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