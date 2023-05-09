О масштабной опасности говорит карта воздушных тревог.

Тревога начала распространяться после 3:30 ночи из Харьковской, Запорожской и Полтавской областей.

В 04:45 воздушная тревога была объявлена по всей Украине.

Уже в 05:04 в Киевской ОВА объявили о работе ПВО: "Киевщина. Внимание! Ракетная угроза! Силы ПВО работают по целям. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги"

Эту информацию также подтвердили в Киевской городской военной администрации.

Как сообщает корреспондент Эспрессо, около 05:20 в Киеве прогремел мощный взрыв. После этого в КМВА снова отметили работу ПВО и необходимость находиться в укрытиях.

В Киевской МВА сообщили о предварительных последствиях работы ПВО над столицей. Они отметили, что были сбиты вражеские ракеты. В результате:

в Голосеевском районе в результате падения обломков во двор частного дома произошло возгорание. Информация проверяется;

в Шевченковском районе района обнаружены обломки на проезжей части.

Информация о потерпевших не поступала, отметил начальник КМВА Сергей Попко.

Около 06:00 раздался отбой воздушной тревоги по всей Украине.