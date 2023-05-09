В Киевской области ПВО сбивала вражеские ракеты: в нескольких районах есть падение обломков, произошло возгорание
Ночью 9 мая на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, на Киевщине ПВО сбивало вражеские ракеты: в нескольких районах есть падение обломков, произошло возгорание
О масштабной опасности говорит карта воздушных тревог.
Тревога начала распространяться после 3:30 ночи из Харьковской, Запорожской и Полтавской областей.
В 04:45 воздушная тревога была объявлена по всей Украине.
Уже в 05:04 в Киевской ОВА объявили о работе ПВО: "Киевщина. Внимание! Ракетная угроза! Силы ПВО работают по целям. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги"
Эту информацию также подтвердили в Киевской городской военной администрации.
Как сообщает корреспондент Эспрессо, около 05:20 в Киеве прогремел мощный взрыв. После этого в КМВА снова отметили работу ПВО и необходимость находиться в укрытиях.
В Киевской МВА сообщили о предварительных последствиях работы ПВО над столицей. Они отметили, что были сбиты вражеские ракеты. В результате:
- в Голосеевском районе в результате падения обломков во двор частного дома произошло возгорание. Информация проверяется;
- в Шевченковском районе района обнаружены обломки на проезжей части.
Информация о потерпевших не поступала, отметил начальник КМВА Сергей Попко.
Около 06:00 раздался отбой воздушной тревоги по всей Украине.
- Минувшей ночью россияне устроили самую массовую атаку дронами-камикадзе : запустили почти 60 "шахедов", 36 из них летели в Киев, все были уничтожены. От падения обломков БПЛА ранены 5 человек в двух районах Киева. Кроме того, есть повреждения, произошли пожары.
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