По всей Украине объявлена воздушная тревога: раздаются взрывы

О распространении вероятной опасности говорит карта воздушных тревог.

"Общественное" сообщило о звуках взрывов в Одессе, Херсоне и Николаеве . Также звуки, похожие на взрывы, слышали в Винницкой и Житомирской областях.

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал граждан не игнорировать предупреждение об опасности.

Начальник полиции Николаевской области заявил , что в воздушном пространстве зафиксированы вражеские "мопеды".

В Киевской области – угроза воздушной атаки , силы ПВО наготове.

"Находитесь в укрытиях или безопасных местах до окончания воздушной тревоги", – добавили в КМВА.

В некоторых областях из-за угроз для энергосистемы отключена электроэнергия.

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