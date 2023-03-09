По всей Украине объявлена воздушная тревога: раздаются взрывы
По всей территории Украины в ночь на 9 марта объявили воздушную тревогу – в небе зафиксировали вражеские дроны-камикадзе и активность авиации, раздаются взрывы
О распространении вероятной опасности говорит карта воздушных тревог.
"Общественное" сообщило о звуках взрывов в Одессе, Херсоне и Николаеве . Также звуки, похожие на взрывы, слышали в Винницкой и Житомирской областях.
Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал граждан не игнорировать предупреждение об опасности.
Начальник полиции Николаевской области заявил , что в воздушном пространстве зафиксированы вражеские "мопеды".
В Киевской области – угроза воздушной атаки , силы ПВО наготове.
"Находитесь в укрытиях или безопасных местах до окончания воздушной тревоги", – добавили в КМВА.
В некоторых областях из-за угроз для энергосистемы отключена электроэнергия.
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