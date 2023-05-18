Ночной удар РФ по Украине: работала ПВО, взрывы в Киевской и Винницкой областях, падение осколков и пожар в столице
По всей Украине объявлена воздушная тревога: в нескольких областях работала ПВО, взрывы на Киевщине и Винницкой области, падение осколков и пожар в столице
Об этом говорит карта воздушных тревог.
Мониторинговые каналы предупреждают об опасности ракетных ударов. Также возможен запуск "калибров" из Черного моря.
Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил об угрозе ракетного удара в регионе.
"Общественное" сообщает о взрывах в Винницкой и Хмельницкой областях.
Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил , что враг снова атакует крылатыми ракетами:
"Силы обороны в области отрабатывают воздушные цели. Оставайтесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Все службы работают".
Корреспонденты "Эспрессо" рассказывают о громких взрывах в Киеве. Киевская МВА тоже пишет о работе ПВО
"Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!".
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в столице:
"В Дарницком и Днепровском районах. Все службы направляются на места. Подробности впоследствии".
Начальник КМВА Сергей Попко добавил о падении обломков в Дарницком районе столицы:
"Данные по пострадавшим и разрушениям уточняются. В результате падения обломков произошло возгорание нежилого здания в Деснянском районе".
Виталий Кличко написал , что возгорание произошло в гаражном кооперативе в результате падения обломков в Дарницком районе.
"В этом же районе падение обломков еще в нескольких местах. Предварительно взрыв также в Деснянском районе. Атака на столицу продолжается".
Кличко успокоил киевлян, что "пострадавших на местах падения обломков в Дарницком и Днепровском районах пока нет. К медикам обращений пока не было".
"Девятое по счету воздушное нападение на столицу с начала мая! На этот раз атака была совершена из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555. После запуска ракет, враг задействовал над столицей свои разведывательные БПЛА", - написал начальник КМВА Сергей Попко.
По предварительной информации, все враждебные цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены.
"Предварительно, зафиксировано падение обломков в Деснянском и Дарницком районах столицы. Наибольшие повреждения зафиксированы в Дарницком районе – там было возгорание на территории гаражного кооператива. Пожар ликвидирован. В остальных районах могут быть падения обломков на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарки. потерпевших пока не поступало".
Около шести часов начался отбой воздушной тревоги.
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