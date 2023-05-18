Об этом говорит карта воздушных тревог.

Мониторинговые каналы предупреждают об опасности ракетных ударов. Также возможен запуск "калибров" из Черного моря.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил об угрозе ракетного удара в регионе.

"Общественное" сообщает о взрывах в Винницкой и Хмельницкой областях.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил , что враг снова атакует крылатыми ракетами:

"Силы обороны в области отрабатывают воздушные цели. Оставайтесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Все службы работают".

Корреспонденты "Эспрессо" рассказывают о громких взрывах в Киеве. Киевская МВА тоже пишет о работе ПВО

"Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!".

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в столице:

"В Дарницком и Днепровском районах. Все службы направляются на места. Подробности впоследствии".

Начальник КМВА Сергей Попко добавил о падении обломков в Дарницком районе столицы:

"Данные по пострадавшим и разрушениям уточняются. В результате падения обломков произошло возгорание нежилого здания в Деснянском районе".

Виталий Кличко написал , что возгорание произошло в гаражном кооперативе в результате падения обломков в Дарницком районе.

"В этом же районе падение обломков еще в нескольких местах. Предварительно взрыв также в Деснянском районе. Атака на столицу продолжается".

Кличко успокоил киевлян, что "пострадавших на местах падения обломков в Дарницком и Днепровском районах пока нет. К медикам обращений пока не было".

"Девятое по счету воздушное нападение на столицу с начала мая! На этот раз атака была совершена из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555. После запуска ракет, враг задействовал над столицей свои разведывательные БПЛА", - написал начальник КМВА Сергей Попко.

По предварительной информации, все враждебные цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены.

"Предварительно, зафиксировано падение обломков в Деснянском и Дарницком районах столицы. Наибольшие повреждения зафиксированы в Дарницком районе – там было возгорание на территории гаражного кооператива. Пожар ликвидирован. В остальных районах могут быть падения обломков на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарки. потерпевших пока не поступало".

Около шести часов начался отбой воздушной тревоги.