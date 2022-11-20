По всей Украине 20 ноября будут применять плановые отключения света, аварийные не прогнозируются
В "Укрэнерго" отметили, что в настоящее время удалось несколько смягчить ограничение потребления, 20 ноября аварийных отключений не прогнозируется
Об этом сообщает НЭК " Укрэнерго "
"Уже сегодня нам удалось несколько смягчить ограничение потребления. Мы продолжаем работать, чтобы вернуть свет украинцам, который пытаются унести рашисты, атакуя ракетами наши энергоообъекты", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что процесс сложный и порой длится дольше планировавшегося, однако украинским энергетикам удается держать баланс в энергосистеме.
"На то мы и украинские энергетики, чтобы создавать и нести свет, а не разрушать и загонять в темноту, как это делают "энергетики" России совместно с их военными", пишет "Укрэнерго".
-
В настоящее время специалисты ДТЭК работают над тем, чтобы сократить плановые отключения света. В ДТЭК планируют, чтобы плановые отключения электроэнергии продолжались не более 1-2 часов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.82
Покупка 39.82Продажа 40.5
-
EUR
Покупка 40.1Продажа 41.21
- Актуальное
- Важное