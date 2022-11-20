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По всей Украине 20 ноября будут применять плановые отключения света, аварийные не прогнозируются

20 ноября, 2022 воскресенье
06:44
Общество

В "Укрэнерго" отметили, что в настоящее время удалось несколько смягчить ограничение потребления, 20 ноября аварийных отключений не прогнозируется

Об этом сообщает НЭК " Укрэнерго "

"Уже сегодня нам удалось несколько смягчить ограничение потребления. Мы продолжаем работать, чтобы вернуть свет украинцам, который пытаются унести рашисты, атакуя ракетами наши энергоообъекты", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что процесс сложный и порой длится дольше планировавшегося, однако украинским энергетикам удается держать баланс в энергосистеме.

"На то мы и украинские энергетики, чтобы создавать и нести свет, а не разрушать и загонять в темноту, как это делают "энергетики" России совместно с их военными", пишет "Укрэнерго".

  • В настоящее время специалисты ДТЭК работают над тем, чтобы сократить плановые отключения света. В ДТЭК планируют, чтобы плановые отключения электроэнергии продолжались не более 1-2 часов.

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