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По всей Украине 17 ноября будут плановые и аварийные отключения света

17 ноября, 2022 четверг
09:39
Общество электроэнергиия

Из-за резкого похолодания выросло потребление электроэнергии, поэтому 17 ноября будут применять и почасовые, и аварийные отключения

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

"Сегодня, 17 ноября, по всей Украине в течение суток применяются графики почасовых отключений, а также дополнительно – аварийные отключения. Из-за резкого похолодания выросло потребление электроэнергии в тех регионах Украины, где уже возобновлено электроснабжение после массированных ракетных ударов 15 ноября по энергетической инфраструктуре. Это еще больше усложнило, и без того непростую ситуацию в энергосистеме", – говорится в сообщении.

Из-за похолодания энергетики вынуждены применить больший объем ограничений. Это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже шестой прицельной ракетной атаки рашистов по энергообъектам. Ремонтные бригады работают круглосуточно над восстановлением изуродованной инфраструктуры, чтобы вернуть свет украинцам.

  • 15 ноября россияне поразили ряд областей Украины. Взрывы раздались в Киеве , Львове , Ровно , Харькове и области , Кривом Роге , Житомире и других городах. Целили по объектам энергетической инфраструктуры.
  • Восстановление объектов энергетики после российских ракетных ударов 15 ноября может занять от двух дней до двух недель, считают в Офисе Президента.
  • 16 ноября плановые и аварийные отключения электроэнергии применялись по всем областям.
  • Утром 17 ноября в ДТЭК предупредили об экстренных отключениях света в Киеве.

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Украина
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