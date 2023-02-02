По всей территории Украины 3 февраля прогнозируют мокрый снег и дождь: погода от Натальи Диденко
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует 3 февраля по всей территории Украины мокрый снег и дождь, воздух будет относительно теплым
Об этом информирует Наталья Диденко .
Пятница в Украине будет влажной и еще сравнительно теплой.
Мокрый снег и снег будет практически повсюду, но в разные периоды суток, на Юге – мокрый снег и дождь.
Температура воздуха в ближайшую ночь составит -1...-4 градуса, а днем 3 февраля ожидается 0...+3 градуса, на Юге до +5 градусов.
Однако в западных областях уже завтра днем воздух освежится до 0...-2 градусов.
В дальнейшем, в течение субботы – воскресенья, 4–5 февраля, температура воздуха в большинстве областей Украины будет снижаться, следующая неделя будет умеренно морозной.
В Киеве 3 февраля выпадет снег и мокрый снег. Ночью -1...-3 градуса, завтра днем 0...+2 градуса.
4–5 февраля в столице начнется понижение температуры воздуха и в ближайшую неделю ожидается морозная погода.
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