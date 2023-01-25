По всей стране без осадков и небольшой мороз: прогноз погоды на 26 января от Натальи Диденко.
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в четверг, 26 января, в Украине ожидается небольшой мороз, а влажность организует гололедицу.
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко.
Погода пока достаточно однородна по всей Украине. 26 января повсюду без осадков.
Ночью -3...-7 градусов, на востоке и северо-востоке -6...-12 градусов.
Завтра днем предполагается от 2 мороза до 3 тепла.
В Киеве также будет сухо, ночью -4...-6 градусов, днем 0...-2 градуса. Местами гололедица.
Сдвиг в сторону увеличения осадков из-за влияния новой воздушной массы с атмосферными фронтами ориентировочно предполагается в Украине с 30 января, со следующего понедельника.
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