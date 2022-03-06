По всей России проходят митинги против войны с Украиной, задержано более 2,5 тыс. человек

Об этом сообщает Радио Свобода .



По данным ОВД-Инфо , по состоянию на 16:27 (по Киеву) задержаны уже более 2575 человек в 49 городах.



В Москве идут задержания на Манежной площади в центре города и подходах к ней. Там задержали члена совета правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов, стоявший с плакатом "Украина - мир, Россия - свобода". Автозак с задержанными в Москве врезался в столб. По свидетельству очевидца, в автобусе находились 27 человек, 11 из них пострадали.

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В Санкт-Петербурге массово задерживают участников антивоенного митинга и случайных прохожих. Полиция через громкоговоритель напоминает о коронавирусных ограничениях.В Хабаровске люди сформировали живую цепь и попытались устроить походку - полиция начала задержание.В Иркутске митингующие пошли по маршу. Задержаны несколько человек.Около 100 человек, в том числе журналистов, задержаны в Новосибирске.В Томске в акции участвовали около 100 человек, из них – 20 задержали полицейские.В Перми полиция задержала человека с плакатом "Нет войны".В Екатеринбурге протестующих задерживали и отводили в автобусы люди в форме без опознавательных знаков.