По всей России отменили шествие "Бессмертного полка" на 9 мая
В России отказались от традиционного шествия "Бессмертного полка", которое ежегодно проводили до 9 мая
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам сопредседателя центрального штаба "Бессмертного полка" депутата госдумы РФ Елены Цунаевой, в этом году у РФ уличного хода не будет.
"Не будет. Сейчас уже ряд регионов отказались из-за угрозы, в частности Крым. Это все-таки единственная неделимая история, шествие "Бессмертный полк", если где-то у людей нет такой возможности, давайте использовать другие варианты", - сказала Цунаева.
Она предложила всем желающим разместить фотографии своих родственников-ветеранов в социальных сетях, на одежде, на автомобилях и на сайте "Бессмертного полка".
В 2022 году, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, акция "Бессмертный полк" проводилась, а в Москве в ней участвовал российский диктатор Владимир Путин.
- 10 апреля российские власти решили не устраивать в Курске традиционный парад на 9 мая.
- Парад также был отменен в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков объяснял это нежеланием "провоцировать Украину".
- 12 апреля стало известно, что парада до 9 мая не будет и во временно оккупированном Крыму.
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