Об этом сообщают российские СМИ.

По словам сопредседателя центрального штаба "Бессмертного полка" депутата госдумы РФ Елены Цунаевой, в этом году у РФ уличного хода не будет.

"Не будет. Сейчас уже ряд регионов отказались из-за угрозы, в частности Крым. Это все-таки единственная неделимая история, шествие "Бессмертный полк", если где-то у людей нет такой возможности, давайте использовать другие варианты", - сказала Цунаева.

Она предложила всем желающим разместить фотографии своих родственников-ветеранов в социальных сетях, на одежде, на автомобилях и на сайте "Бессмертного полка".

В 2022 году, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, акция "Бессмертный полк" проводилась, а в Москве в ней участвовал российский диктатор Владимир Путин.