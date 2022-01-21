По всей планете: ученые впервые обнаружили наночастицы пластика на обоих полюсах Земли
Впервые сразу на обоих полюсах Земли обнаружили загрязнение наночастицами пластика
Об этом сообщает The Guardian.
Издание пишет, что наночастицы меньше и токсичнее, чем микропластик, но их влияние на здоровье людей пока доподлинно неизвестно.
Так, анализ с "ледяной шапки" Гренландии показал, что наночастицы пластика загрязняют отдаленный регион в течение как минимум последних 50 лет. Ученые обнаружили, что четверть частиц были из автомобильных шин.
Наночастицы очень легкие и переносятся в Гренландию ветрами из городов Северной Америки и Азии.
"Мы обнаружили нанопластики в самых дальних уголках Земли, как в южных, так и северных полярных регионах. Наночастицы пластика токсикологически очень активны по сравнению, например, с микропластиком, и потому это очень важно", - заявил Душан Материч из Утрехтского университета в Нидерландах, руководивший новым исследованием.
Новое исследование выявило 13 нанограммов пластика на миллилитр растаявшего льда в Гренландии и вчетверо больше во льду Антарктики. Это связано с тем, что частицы концентрируются в процессе образования морского льда.
Половина наночастиц пластика в Гренландии приходится на полиэтилен (ПЭ). Его используют в одноразовых пластиковых пакетах и упаковке. Четверть составляют частицы шин, а пятую часть – полиэтилентерефталат (ПЭТ), который используют в бутылках для напитков и одежде.
Кроме того, хотя половина наночастиц пластика в антарктическом льду состояла из полиэтилена, но вторым по распространенности был полипропилен. Его используют в пищевой промышленности.
- Напомним, 10 декабря 2021 года в украинских супермаркетах запретили бесплатные пластиковые пакеты. С 10 марта 2022 г. будет полностью запрещено распространять в магазинах тонкие и сверхтонкие пакеты. Вместо пластиковых пакетов можно использовать многоразовые пакеты-сетки, которые стоят до 40 грн.
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