По всей Луганщине нет воды и электричества, россияне воруют газ
В Луганской области нет воды, электричества, а газ имеют жители пяти населенных пунктов
Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай написал в телеграмме .
"Без воды и электричества - вся Луганщина, в Новопскове оккупанты самовольно вмешались в работу магистрального газопровода, который транспортирует газ в Луганщину и Донетчину. Более 21 тыс. абонентов Луганщины еще остаются с газом. Это жители пяти населенных пунктов, не в каждом из них есть газ повсюду. Впрочем, вчера зафиксированы несанкционированные изменения режимов транспортировки газа, свидетельствующие о закрытии газовых кранов на компрессорной станции во временно оккупированном Новопскове, – говорится в сообщении.
Также есть информация о самопроизвольном вмешательстве со стороны Новопсковской промплощадки в транзитные потоки газа. Из газопровода "Союз" несанкционированно отбирают газ к окупированым районам Луганщины и Донетчины.
В Луганской области почти нет уцелевших объектов жизнеобеспечения. Большинство критической инфраструктуры будут отстраиваться с нуля. Некоторые линии электропередачи нельзя починить из-за постоянных обстрелов в районах поврежденных участков. В области работают только электрогенераторы.
- 11 мая оккупанты 26 раз обстреляли Луганщину, повредили по меньшей мере 24 дома и авто с гумпомощью.
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