По всей линии фронта враг накапливает силы, - Згурец

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Путин уже намекает, что надо договариваться, но не с Украиной, а с Западом. Цели российской агрессии остаются неизменными. По всей линии фронта происходит накопление сил противника. Враг накапливает силы вокруг Купянска. В перспективе северное направление может стать опасным, учитывая формирование группировки на границе РФ, чтобы давить ВСУ в Харьковской и Луганщине", - отметил Згурец.

По словам эксперта, враг пытается создать угрозу ВСУ на направлении Сватово – Кременная.

"Относительно хороших ожиданий из Кременной - в настоящее время они слишком оптимистичны. Противник перебросил туда значительное количество сил и пытается удерживать Сватово и Кременную. Хотя ВСУ пытаются выйти на Кременную с трех направлений. Будущее Кременной будет зависеть от судьбы Дибровы, которая расположена возле Кам. Пока у нас нет подтверждения того, что враг будет отходить из Сватового и Кременной в Рубежное. Враг накапливает силу, там продолжаются позиционные бои", - отметил Згурец.

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