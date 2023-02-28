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Эксклюзив

По всей линии фронта россияне берегут военную технику, – полковник СБУ Костенко

28 февраля, 2023 вторник
14:21
война с Россией

Полковник СБУ, народный депутат Роман Костенко, рассказал, что российские войска пытаются беречь собственную военную технику на всех временно оккупированных территорий

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо"

"Сейчас россияне очень берегут военную технику. Об этом говорят все, кто сейчас защищает нашу страну на Востоке. Такую же ситуацию мы наблюдаем и здесь, на Юге. Россияне оттащили свою технику от линии фронта и используют пехоту. Я думаю, что это связано с будущими планами России по наступательным действиям", - рассказал Костенко.

Полковник СБУ подчеркнул, что россияне продолжают готовиться к большому наступлению на территорию Украины

"Очевидно, что россияне что-то планируют и накапливают силы, чтобы проводить наступательные действия. Они понимают, что пока не смогли организовать повторное широкомасштабное наступление, им нужен ресурс для ведения боевых действий. Поскольку если они будут бросать технику на небольших участках фронта, то уже для более мощного наступления ресурсов не останется", – добавил он.


 
Луганщина
Херсонщина
Донетчина
оккупированные территории
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