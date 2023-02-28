Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо"



"Сейчас россияне очень берегут военную технику. Об этом говорят все, кто сейчас защищает нашу страну на Востоке. Такую же ситуацию мы наблюдаем и здесь, на Юге. Россияне оттащили свою технику от линии фронта и используют пехоту. Я думаю, что это связано с будущими планами России по наступательным действиям", - рассказал Костенко.



Полковник СБУ подчеркнул, что россияне продолжают готовиться к большому наступлению на территорию Украины



"Очевидно, что россияне что-то планируют и накапливают силы, чтобы проводить наступательные действия. Они понимают, что пока не смогли организовать повторное широкомасштабное наступление, им нужен ресурс для ведения боевых действий. Поскольку если они будут бросать технику на небольших участках фронта, то уже для более мощного наступления ресурсов не останется", – добавил он.



В начале полномасштабного вторжения в Украину россияне потеряли 149 240 человек погибшими и 3388 танков