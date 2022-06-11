По всей Донецкой области отсутствует свет, - мэр Краматорска
По состоянию на 11 июня по всей Донецкой области отсутствует электроснабжение
Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко, передает горсовет в Telegram .
"Вся Донецкая область без света. Отсутствует питание на ТП 330 (трансформаторная подстанция – ред.), легла одна линия, сейчас вторая. Ремонтные бригады выехали на подстанцию для выяснения причины", - говорится в сообщении.
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