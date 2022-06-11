По всей Донецкой области отсутствует свет, - мэр Краматорска

Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко, передает горсовет в Telegram .

"Вся Донецкая область без света. Отсутствует питание на ТП 330 (трансформаторная подстанция – ред.), легла одна линия, сейчас вторая. Ремонтные бригады выехали на подстанцию для выяснения причины", - говорится в сообщении.