По всему участку фронта от Сватового до Кременной продолжаются тяжелые локальные бои, - боец ВСУ Андрюша
Боец ВСУ Руслан Андрейко рассказал, что на Лиманском направлении происходят локальные бои, враг концентрирует большое количество личного состава и техники на этом участке фронта
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"
На Лиманском направлении наблюдается огромная концентрация личного состава и техники противника. По всему участку фронта от Сватового до Кременной продолжаются тяжелые локальные бои. Враг пытается прорваться и проводит штурмовые действия у населенных пунктов Масютовка и Новоселовское. Однако успеха нет и отступил со значительными потерями личного состава", - рассказал Андрийко.
Боец ВСУ отметил, что линия фронта на Лиманском направлении остается без изменений.
"Враг обстреливает весь участок фронта из минометов, тяжелой артиллерии и РСЗО. Также активно использует для обстрелов прифронтовых мест штурмовую авиацию. То есть, можем делать выводы, что дефицита БК у противника не наблюдается. Тем не менее, хочу подчеркнуть, что линия фронта достаточно статична. Все это благодаря героизму наших военных", - добавил он.
- 26 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что основные усилия россиян сосредоточены на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Враг продолжает вести наступательные действия в районе Бахмута Донецкой области
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