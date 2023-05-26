Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

На Лиманском направлении наблюдается огромная концентрация личного состава и техники противника. По всему участку фронта от Сватового до Кременной продолжаются тяжелые локальные бои. Враг пытается прорваться и проводит штурмовые действия у населенных пунктов Масютовка и Новоселовское. Однако успеха нет и отступил со значительными потерями личного состава", - рассказал Андрийко.

Боец ВСУ отметил, что линия фронта на Лиманском направлении остается без изменений.

"Враг обстреливает весь участок фронта из минометов, тяжелой артиллерии и РСЗО. Также активно использует для обстрелов прифронтовых мест штурмовую авиацию. То есть, можем делать выводы, что дефицита БК у противника не наблюдается. Тем не менее, хочу подчеркнуть, что линия фронта достаточно статична. Все это благодаря героизму наших военных", - добавил он.