По всему Казахстану отключили интернет, - Netblocks

Об этом свидетельствуют данные мониторинговых сетей Netblocks и GlobalCheck.



"В соответствии с показателями работа ведущих сервисов мобильного интернета в Казахстане Kcell, Beeline и Tele2 остается существенно нарушенной в среду утром, поскольку президент Токаев объявил чрезвычайное положение на фоне усиления антиправительственных протестов", - говорится в сообщении Netblocks.





Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.

4 января казахские силовики стали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты.

В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.

На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку .

В столице Казахстана Нур-Султани ввели чрезвычайное положение.

В городе Актобе на западе Казахстана митингующие штурмом берут здание администрации. Сотрудники полиции заявили, что они "с народом". Также протестующие штурмом берут администрацию Алматы.