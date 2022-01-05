По всему Казахстану отключили интернет, - Netblocks
Крупнейший интернет-провайдер Казахстана "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране. Также в Алматы не работает мобильная связь
Об этом свидетельствуют данные мониторинговых сетей Netblocks и GlobalCheck.
"В соответствии с показателями работа ведущих сервисов мобильного интернета в Казахстане Kcell, Beeline и Tele2 остается существенно нарушенной в среду утром, поскольку президент Токаев объявил чрезвычайное положение на фоне усиления антиправительственных протестов", - говорится в сообщении Netblocks.
- Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
- 4 января казахские силовики стали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты.
- В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.
- На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку .
- В столице Казахстана Нур-Султани ввели чрезвычайное положение.
- В городе Актобе на западе Казахстана митингующие штурмом берут здание администрации. Сотрудники полиции заявили, что они "с народом". Также протестующие штурмом берут администрацию Алматы.
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