Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"То, что информационная пропаганда России пробуксовывает все эти 11 месяцев, видно невооруженным глазом, потому что они действительно готовились к совершенно другому типу интервенции. Чисто в военном плане, посмотрите, даже на экипировку россиян, их подготовку, на количество напавших на большое почти 50-миллионную страну, к тому же эта авантюра базировалась на неправильной стратегии, которая построена на дезинформации, которая дошла до высшего руководства России и было принято неправильное решение, теперь тактически они пытаются исправить ошибку в этой стратегии как в информационном плане, так и в военном, но это невозможно по всем законам войны, поэтому у них и возникает ситуация цугцванга, которая каждый раз хуже и хуже, в информационном поле это тоже видно", - прокомментировал американский политолог.



Рамис Юнус отметил, что это все было видно во время событий на Харьковском направлении, также на Херсонском, а сегодня точно так же будет относительно Соледара и Бахмута.



"Ну взяли они Северодонецк и Лисичанск, и что они после этого получили? Изюм, Лиман, Харьков, Херсон – точно так будет и здесь, потому что украинские военные очень грамотно дали возможность всем остальным выиграть время на этом стратегически неважном, с точки зрения военной кампании , месте, имею в виду Соледар и Бахмут.Они сделали там то, что делали украинские герои "Азова" в районе Мариуполя, это сравнимо по масштабу.Нужно понимать это.И вспомним, что мы получили после того же Мариуполя.Когда это все начинаешь понимаешь, видишь, что у россиян все пробуксовывает по всем направлениям, и они не просто так порой и Гаагу вспоминали. Китай, Индия, США.Ядерная тематика в РФ пошла потому, что им все ясно объяснили, а вся эта пропаганда не стоит выеденного яйца, потому что действует на основе тех инструкций, которые спускают сверху", - отметил Юнус.

Напомним, ранее РФ объявила о якобы захвате Соледара, однако Генштаб ВСУ опроверг это заявление и сообщил, что бои за город продолжаются .

14 января представитель Государственного департамента США Ведант Патель заявил, что Россия понесла колоссальные потери и заплатила большую цену за атаки города Соледар в Донецкой области.

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