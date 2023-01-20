"По всем пунктам уже есть прогресс": Шмигаль назвал три ключевых приоритета правительства
Украина работает над созданием международного трибунала по наказанию российских военных преступников. Это сейчас является одним из приоритетов работы правительства
Об этом сегодня на заседании правительства 20 января сказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
По его словам, три ключевых приоритета правительства - это начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, создании специального международного трибунала для наказания российских военных преступников и конфискации российских активов для восстановления Украины.
"По всем этим пунктам уже есть важный прогресс", - подчеркнул Шмигаль.
Он также поблагодарил ряд стран за новые пакеты военной помощи.
"Вчера (19 января, - ред.) девять европейских стран приняли так называемую " Таллинскую декларацию ". Великобритания, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Дания, Чехия, Нидерланды и Словакия анонсировали новые пакеты и мероприятия военной поддержки Украины и заверили в том, что поддержка будет продолжена. Многие из этих пакетов помощи действительно беспрецедентны и рекордны за все время войны", - подчеркнул глава правительства.
- После встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем 19 января украинский лидер Владимир Зеленский заявил о предпосылках начала переговоров о вступлении в ЕС .
- 13 января премьер-министр Денис Шмигаль отмечал , что Украина хочет пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за 2 года.
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