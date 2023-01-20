Об этом сегодня на заседании правительства 20 января сказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

По его словам, три ключевых приоритета правительства - это начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, создании специального международного трибунала для наказания российских военных преступников и конфискации российских активов для восстановления Украины.

"По всем этим пунктам уже есть важный прогресс", - подчеркнул Шмигаль.

Он также поблагодарил ряд стран за новые пакеты военной помощи.

"Вчера (19 января, - ред.) девять европейских стран приняли так называемую " Таллинскую декларацию ". Великобритания, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Дания, Чехия, Нидерланды и Словакия анонсировали новые пакеты и мероприятия военной поддержки Украины и заверили в том, что поддержка будет продолжена. Многие из этих пакетов помощи действительно беспрецедентны и рекордны за все время войны", - подчеркнул глава правительства.

После встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем 19 января украинский лидер Владимир Зеленский заявил о предпосылках начала переговоров о вступлении в ЕС .

13 января премьер-министр Денис Шмигаль отмечал , что Украина хочет пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за 2 года.

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