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Главная политика "По всем пунктам уже есть прогресс": Шмигаль назвал три ключевых приоритета правительства

"По всем пунктам уже есть прогресс": Шмигаль назвал три ключевых приоритета правительства

20 января, 2023 пятница
17:31
политика

Украина работает над созданием международного трибунала по наказанию российских военных преступников. Это сейчас является одним из приоритетов работы правительства

Об этом сегодня на заседании правительства 20 января сказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

По его словам, три ключевых приоритета правительства - это начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, создании специального международного трибунала для наказания российских военных преступников и конфискации российских активов для восстановления Украины.

"По всем этим пунктам уже есть важный прогресс", - подчеркнул Шмигаль.

Он также поблагодарил ряд стран за новые пакеты военной помощи.

"Вчера (19 января, - ред.) девять европейских стран приняли так называемую " Таллинскую декларацию ". Великобритания, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Дания, Чехия, Нидерланды и Словакия анонсировали новые пакеты и мероприятия военной поддержки Украины и заверили в том, что поддержка будет продолжена. Многие из этих пакетов помощи действительно беспрецедентны и рекордны за все время войны", - подчеркнул глава правительства.

  • После встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем 19 января украинский лидер Владимир Зеленский заявил о предпосылках начала переговоров о вступлении в ЕС .
  • 13 января премьер-министр Денис Шмигаль отмечал , что Украина хочет пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за 2 года.

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война с Россией
Денис Шмыгаль
востановление Украины
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2023, пятница
20 января
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