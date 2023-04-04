Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники Warner Bros.

Американский телеканал НПО близок к заключению соглашения о создании нового сериала по вселенной "Гарри Поттера".

Каждый из сезонов сериала будет соответствовать одной из семи книг о Гарри Поттере. Источники издания отметили, что более длинный хронометраж позволит более детально раскрыть мир бестселлеров Джоан Роулинг, большинство из которых составляет 500 и более страниц.

В создании сериала примет участие и сама Роулинг, чтобы проконтролировать максимальную близость к оригинальному сценарию. Тем не менее, писательница не станет одним из главных создателей проекта, отмечает Bloomberg.

HBO надеется, что сериал о Гарри Поттере станет "краеугольным камнем" новой стриминговой стратегии Warner Bros. планирует анонсировать в середине апреля 2023 года.

Стратегия состоит в том, чтобы создавать фильмы и телевизионные сериалы, основанные на историях и персонажах, уже известных зрителям.