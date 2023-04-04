По вселенной "Гарри Поттера" могут снять сериал, НПО близкий к соглашению, - Bloomberg
Американский телеканал НПО может снять сериал по вселенной "Гарри Поттера" Джоан Роулинг. Каждый сезон будет соответствовать отдельной из семи серии книг
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники Warner Bros.
Американский телеканал НПО близок к заключению соглашения о создании нового сериала по вселенной "Гарри Поттера".
Каждый из сезонов сериала будет соответствовать одной из семи книг о Гарри Поттере. Источники издания отметили, что более длинный хронометраж позволит более детально раскрыть мир бестселлеров Джоан Роулинг, большинство из которых составляет 500 и более страниц.
В создании сериала примет участие и сама Роулинг, чтобы проконтролировать максимальную близость к оригинальному сценарию. Тем не менее, писательница не станет одним из главных создателей проекта, отмечает Bloomberg.
HBO надеется, что сериал о Гарри Поттере станет "краеугольным камнем" новой стриминговой стратегии Warner Bros. планирует анонсировать в середине апреля 2023 года.
Стратегия состоит в том, чтобы создавать фильмы и телевизионные сериалы, основанные на историях и персонажах, уже известных зрителям.
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