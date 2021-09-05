По возвращении Зеленского из США заменят министра обороны, - Юрий Бутусов

Об этом передает Еспресо.TV .



"В Офисе президента рассматриваются ряд кандидатур на пост министра обороны, сам президент Владимир Зеленский пока еще на какой-либо кандидатуре еще не остановился, но это должно произойти сразу после возвращения из США", - заявил Бутусов.



Наиболее вероятными претендентами, как утверждает журналист, сейчас является народный депутат от "Слуги народа", экс-кандидат в мэры Киева Ирина Верещук, а также глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев.



Причиной же вероятной отставки действующего министра обороны Украины Андрея Тарана назван провал плана Зеленского по примирению с Россией на Донбассе.



"Сейчас нужен новый министр, который будет не молчащей головой, а говорящей головой", - отметил Юрий Бутусов.



"Кроме того, увольнение Тарана позволит снова сбить шлейф скандалов - уголовные дела против замминистров Халимона и Миронюка за воровство в армии, провал Гособоронзаказа и развал оборонной промышленности два года подряд", - отмечается в сообщении.





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