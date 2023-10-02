По возвращении в Украину Арестович должен быть арестован, - нардеп Дунда

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"К сожалению, есть неприятные новости. На Форуме свободной России в Польше, кроме меня, от Украины присутствовали некоторые представители. Один из них - Алексей Арестович. У меня была не очень приятная возможность послушать 15-минутную речь человека, который пытается быть большим россиянином, чем сами россияне", - рассказал Дунда.

Народный депутат подчеркнул, что правоохранительные органы должны обратить внимание на высказывания Алексея Арестовича.

"Фактически, по словам Арестовича, я слушал большое уважение величию Российской империи и величию российского народа. У меня создалось такое впечатление, что он взял статью диктатора Путина за 2021 год и пересказал ее своими словами. Это выглядело очень позорно. Такое впечатление, что он потерял ощущение Родины и выступает с предвыборной речью на пост президента РФ, его публичное выступление, думаю, в конце дня можно будет послушать на Youtube, и я очень хотел бы, чтобы наши правоохранительные органы также с этим ознакомились. Поскольку по возвращении в Украину Арестовичу одна дорога - в тюрьму", - добавил он.