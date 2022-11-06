Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий у себя в telegram .

"В полдень враг гатив из ствольной артиллерии. "Прилеты" были на улицах, во дворах местных жителей, были и прямые попадания в здания", - говорится в сообщении.

Впоследствии эту же общину обстреляли еще и из реактивной системы залпового огня (РСЗО), в результате чего повреждены 3 частных дома.

"От одного дома мало что уцелело. Также разрушены летняя кухня, баня и сарае. Повреждены электросети и осколками избиты газовые трубы", - добавил Живицкий.

Снаряды также разрывались у многоквартирного дома. Три квартиры повреждены: выбиты окна, вырваны оконные рамы, двери.

Кроме этого, глава Сумской ОВ сообщил, что в результате обстрела погибла местная жительница, которая во время обстрела была на огороде.

"К сожалению, есть смертельный случай. Осколком убило местную 62-летнюю жительницу, которая во время обстрела была на огороде.

Снаряд разорвался как раз в нескольких метрах от нее. Еще одна местная жительница ранена", - говорится в сообщении.

6 ноября из-за вражеских атак Укрзализныця изменила график движения поездов на Сумщине.

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