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"По-украински, пожалуйста": в Днепре утвердили программу поддержки украинского языка

17 августа, 2022 среда
19:20
Общество мова

В Днепре утвердили программу поддержки украинского языка "По-украински, пожалуйста", планируется организовать бесплатные курсы по изучению украинского языка, разговорные клубы и уроки для детей и взрослых, проводить тематические флешмобы в соцсетях и оффлайн

Об этом сообщает Радио Свобода .

Как говорится в сообщении, в Днепре утвердили муниципальную программу поддержки украинского языка "По-украински, пожалуйста" на ближайшие четыре года. Решение принято депутатами на сессии горсовета 17 августа.

"В рамках программы планируют организовать бесплатные курсы по изучению украинского языка, разговорные клубы и уроки для детей и взрослых, проводить тематические флешмобы в соцсетях и офлайн, создать лингвистический обучающий вебпортал, проводить мероприятия по популяризации местного диалекта и т.п.", - пишет Радио Свобода.

Отмечается, что бюджет программы до 2025 года включительно составляет 13 млн грн.

Программа разработана для постепенного изменения отношения днепрян к украинскому языку и открытия возможностей для перехода на государственный язык.

В Днепре планируют поддерживать книгоиздание на украинском, а также хотят положить начало социальному знаку отличия для кафе и ресторанов "Здесь говорят по-украински" и отслеживать язык наружной рекламы и рекламы в общественном транспорте.

  • Верховная Рада 25 апреля 2019 года приняла Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
  • 16 июля 2022 года вступила в силу часть вторая и шестая статьи 27 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", регламентирующие использование государственного языка в сети Интернет и языка интерфейсов компьютерных программ, установленных на товарах.
  • "Не бойтесь говорить, не бойтесь ошибаться". Языковой омбудсмен дал советы для желающих овладеть украинским языком.

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Украина
Днепр
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