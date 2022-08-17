Об этом сообщает Радио Свобода .

Как говорится в сообщении, в Днепре утвердили муниципальную программу поддержки украинского языка "По-украински, пожалуйста" на ближайшие четыре года. Решение принято депутатами на сессии горсовета 17 августа.

"В рамках программы планируют организовать бесплатные курсы по изучению украинского языка, разговорные клубы и уроки для детей и взрослых, проводить тематические флешмобы в соцсетях и офлайн, создать лингвистический обучающий вебпортал, проводить мероприятия по популяризации местного диалекта и т.п.", - пишет Радио Свобода.

Отмечается, что бюджет программы до 2025 года включительно составляет 13 млн грн.

Программа разработана для постепенного изменения отношения днепрян к украинскому языку и открытия возможностей для перехода на государственный язык.

В Днепре планируют поддерживать книгоиздание на украинском, а также хотят положить начало социальному знаку отличия для кафе и ресторанов "Здесь говорят по-украински" и отслеживать язык наружной рекламы и рекламы в общественном транспорте.

Верховная Рада 25 апреля 2019 года приняла Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

16 июля 2022 года вступила в силу часть вторая и шестая статьи 27 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", регламентирующие использование государственного языка в сети Интернет и языка интерфейсов компьютерных программ, установленных на товарах.

"Не бойтесь говорить, не бойтесь ошибаться". Языковой омбудсмен дал советы для желающих овладеть украинским языком.

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