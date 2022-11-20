По центру Авдеевки попали "Градами": российские военные продолжают обстреливать Донетчину
Войска РФ обстреляли центр Авдеевки из РСЗО "Град", жертв среди гражданских нет
Об этом сообщил в telegram начальник Донецкой ОВО Павел Кириленко.
"На Донецком направлении россияне в очередной раз обстреляли Авдеевку из Градов – попали в центральную часть города. К счастью, обошлось без жертв среди гражданских", - говорится в сообщении.
На Горловском направлении, по словам Кириленко, были единичные обстрелы возле Миньковки, Раздолевки, Яковлевки и Бахмутского Соледарского общества и в окрестностях Торецкой общины. Также в Часовоярском обществе россияне попали в инфраструктурный объект – без пострадавших, объект продолжает работу.
На Лисичанском направлении не прекращаются массовые обстрелы Торской и Заречной Лиманской общины. Ночью враг совершил обстрел Святогорска – последствия выясняются.
- Ночью 20 ноября россияне обстреляли Никопольщину из РСЗО, было выпущено не менее 40 снарядов. Повреждены 20 домов, пострадал 59-летний мужчина.
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