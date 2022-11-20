Об этом сообщил в telegram начальник Донецкой ОВО Павел Кириленко.

"На Донецком направлении россияне в очередной раз обстреляли Авдеевку из Градов – попали в центральную часть города. К счастью, обошлось без жертв среди гражданских", - говорится в сообщении.

На Горловском направлении, по словам Кириленко, были единичные обстрелы возле Миньковки, Раздолевки, Яковлевки и Бахмутского Соледарского общества и в окрестностях Торецкой общины. Также в Часовоярском обществе россияне попали в инфраструктурный объект – без пострадавших, объект продолжает работу.

На Лисичанском направлении не прекращаются массовые обстрелы Торской и Заречной Лиманской общины. Ночью враг совершил обстрел Святогорска – последствия выясняются.

Ночью 20 ноября россияне обстреляли Никопольщину из РСЗО, было выпущено не менее 40 снарядов. Повреждены 20 домов, пострадал 59-летний мужчина.

20 ноября стало известно, что россияне обстреляли Купянский район на Харьковщине, в результате чего ранения получили 54-летняя женщина и 60-летний мужчина, сейчас оба в тяжелом состоянии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb