По требованию Зеленского: Стефанчук распорядился созвать внеочередное заседание Рады, в повестке дня 14 вопросов

Об этом сообщает сайт Верховной Рады.



"В связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины ІХ созыва и в соответствии с ч. 8 ст. 19 Регламента Верховной Рады Украины созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины ІХ созыва 21 октября 2021 года сразу после завершения очередного пленарного заседания Верховной Рады Украины 21 октября 2021 года", - говорится в распоряжении.



На повестку дня внеочередного заседания вынесены 14 вопросов, в том числе - законопроекты "О ратификации меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским полицейским офисом о конфиденциальности и обеспечении сохранности информации" (№0075), "Об энергетической эффективности" (№4507), "О внесении изменений в закон о комбинированном производстве тепловой и электрической энергии относительно развития высокоэффективной когенерации" (№4527) и др.





Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский просит Стефанчука созвать внеочередное заседание Рады, чтобы рассмотреть ряд необходимых для евроинтеграции вопросов и ратифицировать ряд договоренностей и документов.