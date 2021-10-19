По требованию Зеленского: Стефанчук распорядился созвать внеочередное заседание Рады, в повестке дня 14 вопросов
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук распорядился созвать 21 октября внеочередное пленарное заседание по требованию президента Владимира Зеленского
Об этом сообщает сайт Верховной Рады.
"В связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины ІХ созыва и в соответствии с ч. 8 ст. 19 Регламента Верховной Рады Украины созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины ІХ созыва 21 октября 2021 года сразу после завершения очередного пленарного заседания Верховной Рады Украины 21 октября 2021 года", - говорится в распоряжении.
На повестку дня внеочередного заседания вынесены 14 вопросов, в том числе - законопроекты "О ратификации меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским полицейским офисом о конфиденциальности и обеспечении сохранности информации" (№0075), "Об энергетической эффективности" (№4507), "О внесении изменений в закон о комбинированном производстве тепловой и электрической энергии относительно развития высокоэффективной когенерации" (№4527) и др.
- Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский просит Стефанчука созвать внеочередное заседание Рады, чтобы рассмотреть ряд необходимых для евроинтеграции вопросов и ратифицировать ряд договоренностей и документов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.22
Покупка 26.22Продажа 26.44
-
EUR
Покупка 30.39Продажа 30.75
- Актуальное
- Важное