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По требованию Зеленского: Стефанчук распорядился созвать внеочередное заседание Рады, в повестке дня 14 вопросов

19 октября, 2021 вторник
17:45
Общество Руслан Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук распорядился созвать 21 октября внеочередное пленарное заседание по требованию президента Владимира Зеленского

Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

"В связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины ІХ созыва и в соответствии с ч. 8 ст. 19 Регламента Верховной Рады Украины созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины ІХ созыва 21 октября 2021 года сразу после завершения очередного пленарного заседания Верховной Рады Украины 21 октября 2021 года", - говорится в распоряжении.

На повестку дня внеочередного заседания вынесены 14 вопросов, в том числе - законопроекты "О ратификации меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским полицейским офисом о конфиденциальности и обеспечении сохранности информации" (№0075), "Об энергетической эффективности" (№4507), "О внесении изменений в закон о комбинированном производстве тепловой и электрической энергии относительно развития высокоэффективной когенерации" (№4527) и др.

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