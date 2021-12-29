По требованию РФ Байден проведет разговор с Путиным 30 декабря
По требованию Российской Федерации в четверг, 30 декабря, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"Президент Джозеф Байден проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 30 декабря 2021 года, чтобы обсудить ряд тем, включая будущие дипломатические отношения с Россией", - говорится в сообщении.
Как передает "РИА Новости", пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что президенты проведут телефонный разговор.
"Действительно, на завтра, поздно вечером, запланирован телефонный разговор Путина с президентом США", - сказал Песков.
В пресс-службе Белого дома добавляют, что администрация президента США продолжает вести широкую дипломатию с европейскими союзниками и партнерами. США консультируют и координируют стороны по ответу на вооруженную агрессию РФ против Украины.
"Президент Байден общался с лидерами по всей Европе, а должностные лица администрации Байдена многосторонне сотрудничали с НАТО, ЕС и ОБСЕ. Чиновники также провели многочисленные консультации со своими коллегами, в том числе из стран восточного фланга на двусторонней основе и в формате Бухарестской девятки, а также с Украиной", - заявили в Белом доме.
Как пишет CNN , разговор состоится по требованию Путина.
- Напомним, ранее Белый дом анонсировал переговоры США и РФ о ситуации с безопасностью вокруг Украины и деятельности НАТО, запланированные на 10 января.
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