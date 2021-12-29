По требованию РФ Байден проведет разговор с Путиным 30 декабря

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.



"Президент Джозеф Байден проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 30 декабря 2021 года, чтобы обсудить ряд тем, включая будущие дипломатические отношения с Россией", - говорится в сообщении.



Как передает "РИА Новости", пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что президенты проведут телефонный разговор.



"Действительно, на завтра, поздно вечером, запланирован телефонный разговор Путина с президентом США", - сказал Песков.



В пресс-службе Белого дома добавляют, что администрация президента США продолжает вести широкую дипломатию с европейскими союзниками и партнерами. США консультируют и координируют стороны по ответу на вооруженную агрессию РФ против Украины.



"Президент Байден общался с лидерами по всей Европе, а должностные лица администрации Байдена многосторонне сотрудничали с НАТО, ЕС и ОБСЕ. Чиновники также провели многочисленные консультации со своими коллегами, в том числе из стран восточного фланга на двусторонней основе и в формате Бухарестской девятки, а также с Украиной", - заявили в Белом доме.



Как пишет CNN , разговор состоится по требованию Путина.

Напомним, ранее Белый дом анонсировал переговоры США и РФ о ситуации с безопасностью вокруг Украины и деятельности НАТО, запланированные на 10 января.

РФ подтвердила планы провести 10 января переговоры с США по вопросам безопасности.

Джо Байден не исключил возможности встречи с главой РФ Владимиром Путиным 10 января – в день, на который запланированы переговоры безопасности США и РФ



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb