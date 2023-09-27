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По требованию Польши импорт зерна из Украины обсудят на встрече послов ЕС

27 сентября, 2023 среда
09:34
Мир

В Брюсселе по требованию Польши в среду, 27 сентября, организуют встречу послов 27 стран-членов ЕС: на ней обсудят импорт зерна из Украины

Об этом информирует PolskieRadio .

Отмечается, что обсуждение будет также касаться вызовов общей аграрной политики.

"Мы хотим, чтобы этот процесс был прозрачным и чтобы в нем принимали участие все 27 стран-членов Европейского Союза", – указал посол Польши в ЕС Анджей Садось.

Кроме того, после встречи на уровне послов планируют организовать встречу на уровне министров стран-членов ЕС. По мнению Польши, условием участия Украины в этих переговорах должен быть отзыв Киевом жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО).

По мнению некоторых дипломатов ЕС, если ВТО приступит к рассмотрению этого дела, то возможность решить вопрос путем диалога исчезнет.

Запрет на импорт агропродукции из Украины: что известно

2 февраля польские фермеры начали блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. Это было связано с тем, что польские аграрии возмущены, что из-за неконтролируемого притока украинского зерна в Польшу обвалились цены на их продукцию. Местные фермеры утверждают, что украинское зерно должно транспортироваться по территории Польши только в порты, однако оно попадает на польский рынок. 16 и 17 февраля польские аграрии возобновили протесты на границе с Украиной.

7 апреля стало известно, что Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу, а 15 апреля страна утвердила запрет на ввоз украинского зерна и других продуктов питания в Польшу.

В апреле Болгария , Словакия и Венгрия решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции из Украины.

5 июня Европейский Союз принял решение продлить запрет на импорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции из Украины для пяти членов ЕС до 15 сентября, но пообещал постепенно их отменить.

Позже министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс заявил , что страна потребует от Евросоюза продлить запрет на импорт зерна из Украины, а в случае отказа – введет свои ограничения. По его словам, такие намерения также у Словакии, Болгарии, Румынии и Венгрии.

Позже в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на планы Словакии, Болгарии, Польши, Румынии и Венгрии продлить запрет на импорт украинского зерна до конца 2023 года: действия 5 стран ЕС назвали неприемлемыми.

13 сентября парламентский комитет по экономической политике и инновациям Болгарии принял проект решения, в котором говорится, что страна не поддерживает продление после 15 сентября запрета на импорт некоторых сельхозтоваров из Украины.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на экспорт украинского зерна в ЕС: Польша, Венгрия и Словакия заявили, что пролонгируют эмбарго в одностороннем порядке.

В тот же день премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил , что решение ЕС не только поможет украинскому экспорту и экономике в условиях блокирования черноморских портов, но и будет способствовать глобальной продовольственной безопасности. Он призвал отдельные государства-члены ЕС воздержаться от неправомерных односторонних ограничений украинской агропродукции.

В то же время, заместитель министра экономики, торговый представитель Тарас Качка сказал , что переговоры по сельскому хозяйству перешли в агрессию со стороны Польши и намеки на влияние при вступлении Украины в ЕС.

18 сентября министр сельского хозяйства Испании Луис Планас Пучадес заявил , что односторонний запрет любого государства-члена Европейского Союза на импорт украинского зерна является незаконным.

Заместитель министра экономики, торговый представитель Тарас Качка заявил, что Киев подаст в суд в Польшу, Венгрию и Словакию из-за их отказа отменить запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию. Польша, Венгрия и Словакия заявили, что выйдут из "зерновой" платформы из-за этого иска.

19 сентября премьер-министр Денис Шмигаль заявил , что Украина подаст иск во Всемирную торговую организацию и может в ответ запретить импорт товаров из Польши, Венгрии и Словакии.

20 сентября президент Анджей Дуда раскритиковал действия Украины относительно польского эмбарго на украинское зерно и заявил, что он и его правительство будут защищать интересы польских фермеров.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также отреагировал на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН и заявил о возможном расширении запрета на экспорт продуктов, если Киев продолжит обострять конфликт.

20 сентября посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши из-за заявлений Зеленского о том, что блокирование экспорта зерна некоторыми странами на руку РФ.

В то же время Анджей Дуда выразил сожаление по поводу слов Зеленского о сельскохозяйственной продукции и запрете на украинское зерно, которое ввели три страны ЕС, и заявил, что транзит украинского зерна через Польшу продолжается.

Также президент Польши заявил , что не верит, что мелкий спор между Украиной и его страной по поводу украинского агроимпорта может перечеркнуть все достижения польско-украинских отношений.

Вышеградская группа, в состав которой входит Польша, Чехия, Венгрия и Словакия, призвали Украину отозвать жалобу в ВТО по поводу ограничения импорта украинского зерна. По мнению стран, это улучшит "атмосферу в отношениях" между государствами.

Экономика
Украина
Польша
ЕС
зерно
экспорт зерна
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