По сути работа Министерства обороны по этим направлениям заблокирована: тыл, оружие, международная помощь
Три основных направления: тыловое обеспечение, вооружение и международное направление остается без руководителей
Я думала, я закончила свой сериал "Особенности закупки в Министерстве обороны" со сменой руководства, но это был первый сезон.
Садитесь удобно, сейчас я вас напугаю, потому что я сама напугана уже 2 недели происходящим.
В высоких кабинетах уже кровь протекает из-под двери в борьбе за должности.
Да, я видела сегодняшнее назначение, но есть одно но.
Три основных направления: тыловое обеспечение, вооружение и международное направление остаются без руководителей. Те, что были уволены. Новых нет.
Я молчала почти 2 недели, но мы на пороге "грандиозного шухера", и я должна написать это сообщение, потому что не хочу, как каждый из вас, через 2 месяца вывозить детей за границу.
Что происходит?
По сути работа Министерства обороны по этим направлениям: тыл, оружие, международная помощь заблокирована.
Раз.
Не производятся платежи. Конец квартала. Огромные суммы не оплачены поставщикам, а они должны зарегистрировать налоговые накладные или уплатить НДС в бюджет. Когда они это сделают, они пойдут с исками в суд на МО.
Два.
То, что мы сейчас выводим на Прозорро и торгуем, не имеет никакого значения. Потому что подписывать договоры некому. Доверенности на начальников департаментов истекают в конце месяца. И все мы превращаемся в тыкву.
То есть мало проторговать, но договора еще предстоит подписать и зарегистрировать в казначействе.
Три.
375 приказ по приемке также остановлен. Осталось только подпись министра. Нет.
Четыре.
Прозрачно то, что нужно спрятать по производственным мощностям, где у кого находится - что элементарно, тоже не делается.
Пять.
По оружию та же ситуация. Все заблокировано.
Шесть.
Совместными усилиями достигнуты договоренности о дополнительном выделении КМУ из резервного фонда для тылового обеспечения 2 миллиардов гривен, но пока они не смогут быть использованы для формирования минимальных резервов. Ибо не у кого элементарно подписать письмо.
Семь.
Можно назначать прекрасных людей на должности, однако, министерство обороны очень специфическое министерство. Надо постоянно находиться в коммуникации с Генеральным штабом, знать кому позвонить, с кем верифицировать и актуализировать полученные запросы. И пока человек начнет понимать процессы, пройдет какое-то время.
Восемь.
Новые профильные замы захотят заменить людей в департаментах. Окей. Это снова время. Но опять же, а подпишет ли новое лицо то, что не понимает? Думаю, нет.
Я могу продолжать и дальше. И говорить более ужасные вещи. И мы можем в какой-то день начинать кричать: "Наташа, вставай, мы все уронили", но будет уже поздно.
Заявки от тыла приходят каждый день. Мы работаем каждый день. Но наш труд это сейчас ноль, потому что подписать договоры некому будет все равно.
К чему это приведет? Подумайте сами.
Я хочу обратиться к господину министру и вам, гражданам, которые меня поддерживали.
Господин Министр (Рустем Умеров), я при встрече могу рассказать все риски. Мы можем найти пути их преодоления. Мы еще можем спасти ситуацию.
Давайте проведем встречу и обсудим. Потому что будет беда.
Об авторе. Дана Яровая, волонтер, член Антикоррупционного совета МОУ
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