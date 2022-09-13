По сценарию Харьковщины. Оккупационные власти Запорожья боятся наступления ВСУ
На линии разграничения в Запорожской области скапливается множество техники и личного состава ВСУ
Об этом в эфире РБК заявил представитель оккупационных властей Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, "такого объема техники такого количества еще не было на Запорожском фронте до сих пор". Украинские подразделения расположены на протяжении всей линии столкновения (около 140 километров).
Как утверждает Рогов, ВСУ предприняли несколько попыток разведки боем, а активность украинцев может свидетельствовать о попытке наступления в ближайшее время.
Среди прочего, среди техники, подтянутой к линии разграничения, заметили РСЗО HIMARS, тяжелую артиллерию и беспилотники.
"Видно, что идет подготовка попытки наступления по тому же сценарию, что и на Харьковщине. Вдоль всей линии разграничения размещена техника и несколько ударных кулаков, где повышенное количество артиллерии и бронетехники. А где будет нанесен главный удар - никто не знает, и это наиболее сложный вопрос", - рассказал Рогов.
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