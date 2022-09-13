English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией По сценарию Харьковщины. Оккупационные власти Запорожья боятся наступления ВСУ

По сценарию Харьковщины. Оккупационные власти Запорожья боятся наступления ВСУ

13 сентября, 2022 вторник
21:33
война с Россией

На линии разграничения в Запорожской области скапливается множество техники и личного состава ВСУ

Об этом в эфире РБК заявил представитель оккупационных властей Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, "такого объема техники такого количества еще не было на Запорожском фронте до сих пор". Украинские подразделения расположены на протяжении всей линии столкновения (около 140 километров).

Как утверждает Рогов, ВСУ предприняли несколько попыток разведки боем, а активность украинцев может свидетельствовать о попытке наступления в ближайшее время.

Среди прочего, среди техники, подтянутой к линии разграничения, заметили РСЗО HIMARS, тяжелую артиллерию и беспилотники.

"Видно, что идет подготовка попытки наступления по тому же сценарию, что и на Харьковщине. Вдоль всей линии разграничения размещена техника и несколько ударных кулаков, где повышенное количество артиллерии и бронетехники. А где будет нанесен главный удар - никто не знает, и это наиболее сложный вопрос", - рассказал Рогов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Запорожье
военные силы Украины
Военные новости
Читайте также:
Дмитро Марченко
12 сентября, 2022 понедельник
Россиянам дали команду не открывать огонь, а проводить переговоры с украинскими военными, - генерал Марченко о ситуации на Юге
12 сентября, 2022 понедельник
"Это только детская разминка": Медведев отреагировал на заявление Зеленского о недопустимости ультиматумов РФ
Тетяна Томіліна
12 сентября, 2022 понедельник
В квартире херсонской коллаборантки-"ректора" университета раздался взрыв, - СМИ
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.77
    Покупка 39.77
    Продажа 40.66
  • EUR
    Покупка 39.72
    Продажа 40.9
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
13 сентября
23:00
Завещание королевы Великобритании Елизаветы II засекретят на 90 лет
22:52
Урегулирование военного конфликта. Армению и Азербайджан посетит спецпредставитель ЕС
22:41
Мы видим начало третьей фазы войны, когда Россия перейдет к обороне, а Украина будет наступать, — польский эксперт
22:25
Оккупанты ведут наступление на Николаевском направлении и пытаются удержать захваченные позиции на Харьковщине
Оккупанты бегут из Мелитополя в Крым, - мэр Федоров
22:02
Новый скандал с Amnesty International. Организация выпустила конверты, где украинец обнимает русского
22:01
Референдум по войне с Россией. Правящая партия Грузии отреагировала на предложение Украины об открытии второго фронта
21:43
Оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск в Донецкой области, однако понесли потери, - Генштаб ВСУ
"Убегали, как мыши". Украинские десантники рассказали об освобождении Изюма от россиян
21:41
Россия с 2014 года потратила $300 млн для скрытого влияния на мировую политику, - СМИ
21:33
Аналитика
Сергей Згурец
Результаты ВСУ удивляют мир и заставляют врага бежать. Колонка Сергея Згурца
21:28
Полбюджета – на оборону, треть – на социалку, доллар по 42 грн. Основные показатели проекта Госбюджета-2023
21:01
На фото Владимир Зеленский
Обеспечить охрану госграницы на освобожденных территориях. Зеленский снова созвал Ставку
21:01
Укрэнерго возобновила работу уничтоженных россиянами в Харькове и области магистральных линий
21:00
Обновлено
ООН
Лавров получил американские визы для участия в сессии Генассамблеи ООН, а его экипаж – нет
20:45
Обновлено
Шольц полтора часа уговаривал Путина вывести войска из Украины. Российский президент повторял привычные тезисы об агрессивности Киева
20:41
Обновлено
Кабмин утвердил проект государственного бюджета на 2023 год
20:36
Дмитрий Медведев
Новый Апокалипсис. Медведева испугали планы гарантий безопасности Украины
20:29
Суд разрешил распустить совет мундепов Петербурга, призвавших признать Путина госпредателем
20:05
Работаем над поправками в законе, - министр культуры о народных артистах, поддержавших или умолчавших о войне РФ
20:00
Папа Франциск приехал в Казахстан. Патриарх Кирилл, несмотря на договоренность, проигнорировал встречу
19:53
"Российские войска продолжают мародерство": в направлении Луганска отмечено около трехсот гражданских автомобилей
19:51
Государственная граница должна быть достроена, - Арсений Яценюк
19:43
Украина и США готовили совсем другое контрнаступление. Планы резко изменились, - The New York Times
19:28
Жозеп Боррель
Санкции ЕС не дают России компенсировать военные потери, - Боррель
19:17
Путина на форум во Владивосток сопровождали 12 врачей – гораздо больше, чем в прошлые поездки
19:13
Эксклюзив
Повышение налогов может привести к уменьшению активности бизнеса, - экономист Ус
19:09
Для России недостижимы даже промежуточные цели, - The Wall Street Journal
18:45
В Украине арестовали имущество белорусских и российских предприятий почти на 300 млн грн
18:42
Си Цзиньпин обсудит войну в Украине с Путиным
18:39
Обновлено
Умер французский кинорежиссер Жан-Люк Годар
18:39
Обновлено
Геннадий Зюганов
Зюганов публично заявил, что в Украине не спецоперация, а война и нужна мобилизация. В КРПФ опровергли информацию
18:24
МВФ
Международный валютный фонд выделил $1,4 млрд дополнительной поддержки Украине
18:16
Эксклюзив
Среди оставленной россиянами военной техники есть интересные образцы, анализ которых поможет найти поставщиков деталей, - военный эксперт Катков
18:13
На фото Вооруженные силы Украины
Реальная цифра освобожденных территорий на Харьковщине почти вдвое больше озвученной официально, - Маляр
18:13
Обновлено
Хищение гумпомощи в Запорожье: в горсовете и ОВА прошли следственные действия по возможным злоупотреблениям высокопоставленных чиновников
18:04
Эстония передаст Украине современный мобильный госпиталь
18:03
Спецназовцы СБУ показали, как с дистанции 4,7 км уничтожили технику врага на Херсонщине
17:57
Украинские военные за два часа уничтожили беспилотник и два самолета оккупантов
17:57
К 12 годам тюрьмы приговорена корректировщица огня по позициям ВСУ в Лисичанске
17:38
Euronews
Прибегает к массовым ежедневным медиаманипуляциям на тему войны: украинские медийщики призвали остановить пропаганду в русскоязычной версии Euronews
17:34
В пограничной с Украиной Брянской области РФ неизвестные взорвали две опоры ЛЭП рядом с железной дорогой
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV