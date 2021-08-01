По сравнению с США для Милованова вся его деятельность в Украине "вторична". Так и сказал

Об этом говорится в его обширной заметке в фейсбуке, посвященной первому дню пребывания в США, куда он вернулся для преподавания математики в Питтсбурге. Текст появился сегодня, 1 августа 2021 года, передает Еспресо.TV .

"США с точки зрения их законов для меня являются домом. Да, я советник Офиса (Владимира Зеленского, - ред.), преподаю в Киевской школе экономики и состою в нескольких должностях в Украине, но это все вторично по сравнению с преподаванием в Питтсбурге", - отмечает чиновник.







В частности, в прошлом году он преподавал для студентов из Питтсбурга в режиме онлайн.







"Плачу налоги здесь, имею здесь пенсионные сбережения и т.д.", - добавляет Милованов.



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Кроме того, он снимает в Америке жилье и имеет там авто.



"За квартиру я плачу 1500 $ в месяц. С этого августа. Раньше было 1100 $", - пишет Тимофей Милованов.



При этом у него, по его собственному утверждению, "одно гражданство - Украина".

Перед этим экс-министр финансов и секретарь СНБО Александр Данилюк ударил Милованова на собственном дне рождения .

Тот изложил свою версию происшествия.



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