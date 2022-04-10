По состоянию на вечер явка на президентские выборы во Франции составила 65%

Об этом сообщает France 24 со ссылкой на Министерство внутренних дел Франции.



По данным министерства, по состоянию на 17:00 по парижскому времени явка составила 65%. Это на четыре процента меньше, чем за аналогичный период 2017 года



Сегодня во Франции проходит первый тур президентских выборов, где на пост президента претендуют 12 политиков. По состоянию на 12 часов, явка избирателей составляла 25,48%.



Большинство избирательных участков закроются в 19.00.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb