По состоянию на вечер явка на президентские выборы во Франции составила 65%
В первом туре президентских выборов во Франции по состоянию на 17:00 явка составила 65%, что несколько ниже, чем на предыдущих выборах в 2017 году
Об этом сообщает France 24 со ссылкой на Министерство внутренних дел Франции.
По данным министерства, по состоянию на 17:00 по парижскому времени явка составила 65%. Это на четыре процента меньше, чем за аналогичный период 2017 года
Сегодня во Франции проходит первый тур президентских выборов, где на пост президента претендуют 12 политиков. По состоянию на 12 часов, явка избирателей составляла 25,48%.
Большинство избирательных участков закроются в 19.00.
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