Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"По состоянию на сейчас корабельная группировка врага развернута в количестве 10 единиц, одна традиционно в Азовском море, остальная часть в Черном. Все они прячутся в акватории от юго-восточного побережья Крыма до Новороссийска, где создали себе буферную зону, собрав от 30 до 40 гражданских судов. Эти маневры противник сейчас продолжает без какого-либо ракетоносителя на дежурстве", - отметила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Наталья Гуменюк добавила, что малый ракетный корабль противника выходит на ночь, по всей вероятности, для отвлечения наших сил ПВО.

"Выведение ракетоносителей, как правило, - это повышение ракетной опасности, но не обязательно это угроза атаки. Однако их присутствие уже угроза. Сейчас все российские ракетоносители заведены в пункты базирования, но они там готовы и снаряжены, чтобы за 2-3 часа оказаться на боевом пуске. Соответственно, нужно следить за оперативной информацией", - подчеркнула Гуменюк.