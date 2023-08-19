По состоянию на данный момент в Черном море ни одного ракетоносителя нет на дежурстве, но они снаряжены в пунктах базирования
Наталья Гуменюк, начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, капитан 1-го ранга, сообщила, что сейчас корабельная группировка врага развернута без ракетоносителей в количестве 10 единиц: девять в Черном море, один в Азовском
Об этом она рассказала в эфире Еспресо.
"По состоянию на сейчас корабельная группировка врага развернута в количестве 10 единиц, одна традиционно в Азовском море, остальная часть в Черном. Все они прячутся в акватории от юго-восточного побережья Крыма до Новороссийска, где создали себе буферную зону, собрав от 30 до 40 гражданских судов. Эти маневры противник сейчас продолжает без какого-либо ракетоносителя на дежурстве", - отметила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.
Наталья Гуменюк добавила, что малый ракетный корабль противника выходит на ночь, по всей вероятности, для отвлечения наших сил ПВО.
"Выведение ракетоносителей, как правило, - это повышение ракетной опасности, но не обязательно это угроза атаки. Однако их присутствие уже угроза. Сейчас все российские ракетоносители заведены в пункты базирования, но они там готовы и снаряжены, чтобы за 2-3 часа оказаться на боевом пуске. Соответственно, нужно следить за оперативной информацией", - подчеркнула Гуменюк.
- 18 августа ОК "Юг" предупредило украинцев о возможных массированных ракетных ударах в День Независимости
- Также пресс-служба МВД сообщила, что в Черном море на боевом дежурстве находятся 5 вражеских кораблей, однако ракетоносителей среди них нет. Они и дальше находятся в пунктах базирования
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.4
Покупка 37.4Продажа 38.21
-
EUR
Покупка 40.95Продажа 41.97
- Актуальное
- Важное