По состоянию на данный момент в Авдеевке находится один ребенок, - глава ВГА Барабаш
С 15 апреля из прифронтовой Авдеевки Донецкой области вывезли трое детей, сейчас в городе находится один ребенок - 12-летний подросток
Об этом в эфире Еспресо заявил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.
"1800 человек остается в городе - это официальная цифра. Реальная, думаю, немного больше - не все идут получать гуманитарную помощь. Относительно детей - в пятницу еще было двое детей и нашли еще одного неучтенного - стало три. Вчера вывезли одного ребенка, сегодня - две. Надеялись, что это уже все - у нас наконец-то ни одного ребенка не остается. На данный момент остается один ребенок в городе. Парень, 12 лет. Ищем, найдем, в ближайшее время, однозначно вывезем", - рассказал он.
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