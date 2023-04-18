Об этом в эфире Еспресо заявил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.

"1800 человек остается в городе - это официальная цифра. Реальная, думаю, немного больше - не все идут получать гуманитарную помощь. Относительно детей - в пятницу еще было двое детей и нашли еще одного неучтенного - стало три. Вчера вывезли одного ребенка, сегодня - две. Надеялись, что это уже все - у нас наконец-то ни одного ребенка не остается. На данный момент остается один ребенок в городе. Парень, 12 лет. Ищем, найдем, в ближайшее время, однозначно вывезем", - рассказал он.