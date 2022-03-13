По состоянию на данный момент никакой блокады Киева нет, - советник Монастырского
Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил, что никакой блокады Киева на сегодня нет
Об этом он сказал в эфире украинских телеканалов, передает Укринформ.
"О ситуации в Киеве: здесь пугаться пока ничего, никакой блокады на сегодняшний момент нет, и в ближайшее время, надеюсь, она не предполагается", - сказал он.
Он уточнил, что правоохранители выявляют ДРГ постоянно и борются с ними.
"В принципе, сколько их еще может быть – ответа на этот вопрос нет, потому что их еще может быть очень много. Но мы в принципе настраиваем всю терроборону, пограничников, полицию и тому подобное, как с ними бороться, что с этим надо делать, и мы понимаем, что ДРГ – это один из важных элементов российской агрессии против нас", - заявил советник главы МВД.
Отвечая на вопрос об уровне преступности в Украине, Денисенко проинформировал, что сейчас он уменьшается в разы.
"В принципе, по некоторым регионам мы можем говорить об уменьшении (уровня преступности, - ред.) в 5 раз", - проинформировал он.
По его мнению, такое сокращение преступности связано с тем, что в нашем государстве появилось очень много небезразличных граждан.
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