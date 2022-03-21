По состоянию на 21 марта на границе с Польшей и Словакией незначительные очереди, - ГПСУ

Информацию пресс-служба ГПСУ опубликовала в Telegram.



На границе с Польшей, в пунктах пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Грушев", "Краковец", "Смольница" очередей нет.



На пограничном пункте "Шегини" в очереди - 20 легковых автомобилей.



На границе со Словакией, на пунктах "Малый Березный" и "Малые Селменцы" очереди отсутствуют.



На пункте пропуска "Ужгород" - 15 автомобилей.



На границе с Венгрией, Румынией и Молдовой очередей нет.

Напомним, с начала полномасштабной войны 12% украинцев покинули свои дома.