По состоянию на 21 марта на границе с Польшей и Словакией незначительные очереди, - ГПСУ
Государственная пограничная служба Украины опубликовала новые данные об очередях на границах Украины
Информацию пресс-служба ГПСУ опубликовала в Telegram.
На границе с Польшей, в пунктах пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Грушев", "Краковец", "Смольница" очередей нет.
На пограничном пункте "Шегини" в очереди - 20 легковых автомобилей.
На границе со Словакией, на пунктах "Малый Березный" и "Малые Селменцы" очереди отсутствуют.
На пункте пропуска "Ужгород" - 15 автомобилей.
На границе с Венгрией, Румынией и Молдовой очередей нет.
- Напомним, с начала полномасштабной войны 12% украинцев покинули свои дома.
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