Об этом сообщила пресс-служба ВМС Украины в телеграмме.

Отмечается, что по состоянию на 16 февраля в Черном море оккупанты разместили 7 кораблей, из них 2 – носители крылатых ракет "Калибров", общий залп которых может составить 16 единиц.

"В Азовском море – 1 вражеский корабль; В Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты" – утвердили в Военно-Морских силах.