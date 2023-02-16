По состоянию на 16 февраля РФ разместила 7 кораблей в Черном море, 2 из них – носители "калибров"
16 февраля россияне вывели на боевое дежурство в Черном море 7 кораблей, 2 из них являются носителями "калибров", а общий залп может составить 16 ракет
Об этом сообщила пресс-служба ВМС Украины в телеграмме.
Отмечается, что по состоянию на 16 февраля в Черном море оккупанты разместили 7 кораблей, из них 2 – носители крылатых ракет "Калибров", общий залп которых может составить 16 единиц.
"В Азовском море – 1 вражеский корабль; В Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты" – утвердили в Военно-Морских силах.
- Напомним, утром спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила , что в ночь на 16 февраля российские войска прибегли к комбинированной атаке на Украину с привлечением стратегической авиации, дронов и ракетоносителей. В частности, Россия выпустила по Украине восемь "калибров".
- В ночь на 16 февраля россияне атаковали Украину ракетами: есть попадание в критическую инфраструктуру Львовщины и объекты Днепропетровщины и Кировоградщины, в разных регионах работала ПВО.
- Ночью 16 февраля российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по Украине, в том числе по объектам критической инфраструктуры. Враг выпустил более 30 ракет: 12 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555, 8 крылатых ракет морского базирования "Калибр", 12 крылатых противокорабельных ракет воздушного базирования Х-22, 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/31, 1 противокорабельная ракета Оникс".
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