Об этом сообщает Государственная служба занятости Украины.

"По состоянию на 1 марта 2023 года имели статус безработного 150 тыс. человек. В общем количестве зарегистрированных безработных мужчины составляли – 43,3 тыс. человек (или 29%), женщины – 106,7 тыс. человек (или 71%)", – говорится в сообщении.

Также по данным Службы занятости, больше всего безработных зарегистрировано среди населения в возрасте от 35 до 44 и от 45 до 55 лет – по 29%.

Отмечается, что 43% зарегистрированных имеют высшее образование, 36% – профессионально-техническое, 21% – общее среднее.

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По видам экономической деятельности больше безработных зафиксировано среди представителей сферы торговли – 21%. Еще по 16% – в перерабатывающей промышленности и в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.

Кроме этого, в Госслужбе сообщают, что по состоянию на 1 марта 2023 количество зарегистрированных вакансий составило 28,9 тыс. ед., что на 46% меньше, чем на 1 марта 2022 года (53 тыс. ед.).

В среднем по Украине на одно рабочее место претендовали 5 зарегистрированных безработных (годом ранее – 6 человек).