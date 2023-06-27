Об этом сообщила пресс-служба Управления туризма и продвижений Киевской городской государственной администрации.

Во время экскурсии "Тысячелетний путь Конституции", начало которой запланировано на 15:00, гид расскажет, каковы были первые законы древнерусского государства, войска Запорожского и УНР, а также о том, как принимали Основной Закон независимой Украины.

Маршрут: Золотые Ворота → Украинский клуб → Национальная опера Украины им. Т. Г. Шевченко → Киевский городской дом учителя → Памятник М. Грушевскому → Желтый корпус КНУ → ул. Б. Хмельницкого → Здание КГГА → Майдан Незалежности.

Регистрация по ссылке:

https://forms.gle/Y57mt19SaxMNi1jw8

Экскурсия "Конституция – от Пылыпа Орлыка до Основного Закона Украины" предусматривает знакомство с Основным Законом Украины от его первой разработки до настоящего времени. Начало запланировано на 17.00.

Маршрут: Станция метро "Арсенальная" → ул. Грушевского → ул. Липская → ул. П. Орлыка → ул. Академика Богомольца → ул. Круглоуниверситетская → ул. Крещатик → Майдан Незалежности → Софийская площадь → ул. Владимирская.

Регистрация по ссылке:

https://forms.gle/Vt6PBhgUCrxbU8RP8

Во время экскурсии "Путями украинского права" участники смогут узнать сложный процесс становления конституционного права в Украине, а также о людях и событиях, которые оказали определяющее влияние на этот процесс. Прогулка начнется в 18:00.

Маршрут: Красный корпус КНУ → Памятник М. Грушевскому → Киевский городской дом учителя → Национальная опера Украины им. Т. Г. Шевченко → Здание КГГА → Майдан Незалежности → Европейская площадь → Национальная Филармония Украины.

Регистрация по ссылке:

https://forms.gle/Bjuo9FAEPcoavjhj6

Если во время экскурсии раздастся сигнал воздушной тревоги, участников направят в укрытие. В случае обстрелов для безопасности людей прогулку могут отменить.