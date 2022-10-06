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По случаю 70-летия Путина глава РПЦ Кирилл призвал два дня молиться о его здоровье

6 октября, 2022 четверг
20:37
Мир Владимир Путин

Глава РПЦ Кирилл призвал архиереев, духовенство и верующих вознести молитвы за здоровье президента РФ Владимира Путина по случаю его юбилея

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Московского патриархата.

В призыве говорится, что 7 октября – в день, когда Путину исполнится 70 лет, Кирилл призывает "вознести усердную домашнюю молитву о здоровье Главы Государства Российского".

8 октября – в день праздника преподобного Сергея Радонежского – в храмах также прозвучит "особая просьба о здоровье президента России" и "провозгласят многолетие" Владимиру Путину.

Также утвержден текст молитв:

"

Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему о Главе Государства Российского Владимире Владимировиче, и о еже подати ему богатыя милости и щедроты Твоя, даровати ему здравие и долгоденствие, и от всех сопротивлений видимых и невидимых врагов избавити, в мудрости и крепости духовней утвердити, рцем вси, Господи услыши и помилуй".

"Благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение и во всем благое поспешение, подаждь Господи ныне чествуемому Главе Государства Российского Владимиру Владимировичу, властем, воинству и народу Богохранимого Отечества нашего и сохрани их на многая и благая лета!"

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Россия
Владимир Путин
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