По сети распространяют фейковое видео, на котором Зеленскому в Праге якобы свистят и кричат "Ганьба!"

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"По прибытии президента Украины в Пражский Град в июле этого года жители Праги освистали его и кричали "Ганьба!", - такое фейковое видео распространяют в TikTok и Telegram.

В Центре объясняют, что видео – поддельное. На него наложили звуковую дорожку из ролика 2014 года, на котором тогдашний президент Чехии Милош Земан встретился с недовольством толпы, отметили журналисты проекта ProUkraine.

Видео со свистом в адрес Зеленского распространяют в соцсетях TikTok и Telegram, откуда его потом "перезалили" пользователи Facebook, X (прим. – ранее Twitter) и российской соцсети "ВКонтакте".

Известно, что фейковое видео просмотрели не менее 2,6 млн пользователей в TikTok. Согласно данным социологического исследования компании Ipsos, более 13% чехов считают смонтированное видео вполне достоверным, еще почти 27% считаю его достаточно достоверным.

"Это может быть следствием того, что Чехия уделяет недостаточно внимания борьбе с российской дезинформацией, которой постоянно подвергается влиянию часть чешского общества", - отметили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.