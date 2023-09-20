По сети распространяют фейковое видео, на котором Зеленскому в Праге якобы свистят и кричат "Ганьба!"
В сети распространяется фейковый ролик, на котором президента Украины Владимира Зеленского якобы освистали в Праге
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
"По прибытии президента Украины в Пражский Град в июле этого года жители Праги освистали его и кричали "Ганьба!", - такое фейковое видео распространяют в TikTok и Telegram.
В Центре объясняют, что видео – поддельное. На него наложили звуковую дорожку из ролика 2014 года, на котором тогдашний президент Чехии Милош Земан встретился с недовольством толпы, отметили журналисты проекта ProUkraine.
Видео со свистом в адрес Зеленского распространяют в соцсетях TikTok и Telegram, откуда его потом "перезалили" пользователи Facebook, X (прим. – ранее Twitter) и российской соцсети "ВКонтакте".
Известно, что фейковое видео просмотрели не менее 2,6 млн пользователей в TikTok. Согласно данным социологического исследования компании Ipsos, более 13% чехов считают смонтированное видео вполне достоверным, еще почти 27% считаю его достаточно достоверным.
"Это может быть следствием того, что Чехия уделяет недостаточно внимания борьбе с российской дезинформацией, которой постоянно подвергается влиянию часть чешского общества", - отметили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
- Пропагандистские росСМИ продвигают фейк, что Силы обороны Украины, пытаясь прорвать российскую оборону, прибегают к тактике "живого разминирования" своими военными, что означает бесчеловечное отношение командования к своим солдатам.
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