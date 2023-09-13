По сети распространяется фейк об экстрадиции украинцев призывного возраста из Ирландии

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Украинцы в Ирландии получают уведомления об экстрадиции, поскольку они подлежат мобилизации в Украине", - именно такую фейковую новость с якобы фотокопией письма министерства юстиции Ирландии распространяют по сети.

В минюсте Ирландии подчеркнули, что никогда не рассылали такие письма гражданам Украины.

"Все, кто не уверен в подлинности какой-либо корреспонденции, которую он получает якобы от министерства юстиции, могут связаться с департаментом по телефону 1800-221227", – заявил представитель министерства.

В то же время, на то, что письмо поддельное, указывают ошибки в тексте, а также несоответствие его содержимого нормам местного законодательства, отмечают расследователи StopFake.