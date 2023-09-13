По сети распространяется фейк об экстрадиции украинцев призывного возраста из Ирландии
В среду, 13 сентября, стало известно, что по сети распространяется фейковая информация, что Ирландия якобы начала экстрадицию украинцев призывного возраста
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
"Украинцы в Ирландии получают уведомления об экстрадиции, поскольку они подлежат мобилизации в Украине", - именно такую фейковую новость с якобы фотокопией письма министерства юстиции Ирландии распространяют по сети.
В минюсте Ирландии подчеркнули, что никогда не рассылали такие письма гражданам Украины.
"Все, кто не уверен в подлинности какой-либо корреспонденции, которую он получает якобы от министерства юстиции, могут связаться с департаментом по телефону 1800-221227", – заявил представитель министерства.
В то же время, на то, что письмо поддельное, указывают ошибки в тексте, а также несоответствие его содержимого нормам местного законодательства, отмечают расследователи StopFake.
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