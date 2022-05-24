Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"



"Если не произойдет капитуляция Российской Федерации, которую с одной стороны подпишет Путин, или лицо, которое будет представлять Россию, а с другой стороны будет подпись стран формата “Рамштайн”, то это зло получит передышку и снова будет надругаться над кем-то. Поэтому я полностью разделяю позицию, которую в свое время осветил президент США Джо Байден, а затем повторил Энтони Блинкен, что по путинской России должен быть нанесен такой удар, чтобы Россия в ближайшие десятилетия и века не могла угрожать не только соседним государствам, но и другим странам", - пояснил Бессмертный.

Бессмертный подчеркнул, что достижение капитуляции России в войне с Украиной является крайней целью для всего демократического мира. По мнению дипломата, после капитуляции России следует провести международный трибунал с объявлением всех преступлений РФ в Украине.



"Нужно ставить капитуляцию России целью и понимать как крайнюю необходимость. В других условиях угроза соседним государствам от России будет существовать всегда. Поэтому очень важно достичь капитуляции РФ, проведение международного трибунала над РФ с объявлением всех военных преступлений в Украине и привлечением к ответственности и наказанием всех, кто принимал решения и предоставлял соответствующие команды", - добавил Бессмертный.

Бессмертный также отметил, что из списка причастных к военной агрессии против Украины ни в коем случае не следует изымать самопровозглашенного президента Беларуси.

"Из списка ответственных лиц, причастных к решению агрессивной войны против Украины, ни я в коем случае не нужно исключать самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и тех лиц, которые со стороны Беларуси предоставляли территорию для ведения войны. Поскольку разницы в правовой оценке действий Путина и Лукашенко никакой нет. Как бы Лукашенко ни пытался убежать от ответственности" - добавил Бессмертный.

18 мая американский телеканал CNN сообщил, что у НАТО считают, что Украина может полностью отвоевать Донбасс и Крым .

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что до конца 2022 года украинские военные должны зайти на территорию оккупированного Крыма .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb