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По просьбе Марины Порошенко община из Тюрингии передала три карета скорой помощи для военного госпиталя в Киеве

16 мартa, 2022 среда
09:19
Общество

Общество украинцев Тюрингии Verein Ukrainischer Landsleute in Thüringen e. V. по просьбе Марины Порошенко передало три кареты скорой помощи для военного госпиталя в столице Украины. Автомобили были оперативно доставлены в Киев и уже переданы госпиталю

Об этом сообщает сайт партии "Европейская Солидарность" .

"Хочу поблагодарить вас за оказанную помощь. Передайте благодарность и нашему сообществу за границей. Это позволит нам вовремя эвакуировать наших больных - травмированных и раненых наших военнослужащих. И хочу заверить, что эта техника будет использоваться по назначению. Я убежден в том, что мы победим. И поскорее будем пытаться вернуть наших раненых в строй, чтобы они защищали наше государство, наш народ", - говорит начальник Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" Анатолий Казмирчук.

"Хочу воспользоваться этой возможностью для того, чтобы поблагодарить Германию, Тюрингию, Эрфурт за то, что передали по обращению Марины три скорых помощи в пользу наших героев", - сказал Петр Порошенко.

"Я как Председатель Постоянной комиссии по вопросам здравоохранения социальной политики Киева, обратилась с письмом к ним, чтобы они нам предоставили машины скорой помощи, которые мы в свою очередь направили в военный госпиталь Киева. Спасибо всем волонтерам, всем благотворителям, которые присоединились к тому, чтобы очень оперативно их доставить в Киев. И вчера депутаты из "Европейской Солидарности" их перегоняли из Львова в Киев. То есть каждый внес свою частицу", - пояснила Марина Порошенко.

"Искренне спасибо Василию Витенко и всем украинцам Германии, а также моей коллеге по фракции "Европейская Солидарность" в Киевсовете Динаре Габубиллаевой за эту важную для нашей страны помощь", - отмечает Марина.

"Мы постоянно рядом. Мы будем реагировать и в дальнейшем на все необходимые вызовы, чтобы наша медицинская служба была обеспечена всем необходимым. И я вам очень спасибо, наших врачей, что вы спасаете наших защитников, что вы предоставляете им необходимую квалифицированную медицинскую помощь, ставите их на ноги. Я думаю, что такими общими усилиями мы обязательно победим", - подчеркнула Марина Порошенко.

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Марина Порошенко
Европейская солидарность
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