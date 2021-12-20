По произведению Леси Украинки: появился новый трейлер мультфильма "Мавка. Лісова пісня", названа дата выхода в кинопрокат

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино.

"Мавка. Лісова пісня" – самый ожидаемый украинский мультфильм последних лет. Проект создан по мотивам "Лісової пісні" Леси Украинки и адаптирован под жанр семейной анимации. Также в основе мультфильма – образы из славянских мифов и легенд", – говорится в сообщении.

Главный посыл нового трейлера - цитата из произведения Леси Украинки "Я в серці маю те, що не вмирає!"

"Мы стремились передать величие и красоту неприкосновенной природы, поэтому Лес Мавки - не просто декорация, а полноценный герой истории. А чтобы зрители максимально погрузились в аутентичную и магическую атмосферу, мы подчеркнули масштабность локаций и наполнили Лес историями удивительных созданий", - отметил Олег Маламуж.Авторы фильма также обнародовали имена украинских звезд, которые будут озвучивать героев. Среди них – певец Артем Пивоваров, актриса и шоувумен Елена Кравец, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и певец DZIDZIO.Кто озвучит главную героиню Мавку пока неизвестно.

Мультфильм "Мавка. Лісова пісня" в сентябре 2016 года получил государственное финансирование в размере 24,5 млн грн. Тогда создатели объявили, что общая стоимость производства фильма составляет 98,8 млн грн.

Премьера была запланирована еще на 2020 год, но впоследствии ее перенесли.



"В январе 2022 года, накануне крупнейшего кинорынка European Film Market в рамках Берлинского кинофестиваля, Animagrad представит международную версию трейлера и слова Леси Украинки прозвучат на весь мир. Команда будет представлять мультфильм не только в Берлине, но и на всех крупнейших отраслевых фестивалях и кино с кинорынками Marché du Film (Канны, Франция) и American Film Market (Лос-Анджелес, США)", - сообщают в Госкино.

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