Об этом сообщает издание Focus.

"Я считаю правильным ограничить цены на российский газ в Европе и во всем мире", - заявила фон дер Ляйен.

В качестве примера она привела планы по внедрению потолка цен на российскую нефть. Тем не менее, Фон дер Ляйен признала, что на такой шаг пойдут не все страны.

"Не все примут участие. Но тем, кто будет пытаться подорвать ограничение цен, понадобятся корабли и страховка", - отметила глава Еврокомиссии.

Также глава ЕК удовлетворена тем, что газовые хранилища в ЕС теперь хорошо заполнены из-за опасений, что Кремль может перекрыть поставки газа в Европу.

"Хорошо, что резервуары для хранения газа полны. Мы осознаем, что Путин может выключить газ в любой день", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что уровень запасов в подземных хранилищах газа стран-членов Европейского союза доведен до 80%, такая цель достигнута досрочно.

Газпром прекратил поставки в Европу из-за трубопровода "Северный поток" на три дня, начиная с 31 августа. В Европе растут ожидания, что эти поставки будут использованы как способ давить на ЕС из-за санкций.

Спикер Еврокомиссии 2 сентября заявил, что Газпром лжет о неисправности Северного потока

В обращении 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский Союз ограничить цену на российский газ по примеру того, как это было сделано с нефтью.

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