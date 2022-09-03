English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Экономика По примеру нефти: глава Еврокомиссии призвала ограничить цену на российский газ

По примеру нефти: глава Еврокомиссии призвала ограничить цену на российский газ

3 сентября, 2022 суббота
02:37
Экономика

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ограничить цену на российский газ "в Европе и во всем мире"

Об этом сообщает издание Focus.

"Я считаю правильным ограничить цены на российский газ в Европе и во всем мире", - заявила фон дер Ляйен.

В качестве примера она привела планы по внедрению потолка цен на российскую нефть. Тем не менее, Фон дер Ляйен признала, что на такой шаг пойдут не все страны.

"Не все примут участие. Но тем, кто будет пытаться подорвать ограничение цен, понадобятся корабли и страховка", - отметила глава Еврокомиссии.

Также глава ЕК удовлетворена тем, что газовые хранилища в ЕС теперь хорошо заполнены из-за опасений, что Кремль может перекрыть поставки газа в Европу.

"Хорошо, что резервуары для хранения газа полны. Мы осознаем, что Путин может выключить газ в любой день", - подчеркнула фон дер Ляйен.

  • Ранее сообщалось, что уровень запасов в подземных хранилищах газа стран-членов Европейского союза доведен до 80%, такая цель достигнута досрочно.
  • Газпром прекратил поставки в Европу из-за трубопровода "Северный поток" на три дня, начиная с 31 августа. В Европе растут ожидания, что эти поставки будут использованы как способ давить на ЕС из-за санкций.
  • Спикер Еврокомиссии 2 сентября заявил, что Газпром лжет о неисправности Северного потока
  • В обращении 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский Союз ограничить цену на российский газ по примеру того, как это было сделано с нефтью.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

газ
Еврокомиссия
санкции против России
Читайте также:
Сергій Рябков
2 сентября, 2022 пятница
Россия пригрозила признать США стороной войны за поддержку Украины
ЗАЕС окупанти
2 сентября, 2022 пятница
Россияне вывезли всю военную технику с ЗАЭС, - Генштаб
МАГАТЕ Рафаель Гроссі
1 сентября, 2022 четверг
"Это был цирк": сотрудник ЗАЭС рассказал, что оккупанты водили миссию МАГАТЭ только своим маршрутом по станции
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.43
    Покупка 39.43
    Продажа 40.27
  • EUR
    Покупка 39.28
    Продажа 40.31
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
3 сентября
03:01
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев
Астана вместо Нур-Султана. Столицы Казахстана планируют вернуть старое название
02:13
Солидарность с украинскими железнодорожниками: в Японии курсирует поезд в сине-желтых цветах
01:49
Госдеп США согласовал продажу оружия Тайваню более чем на $1 млрд
01:25
Турция готова обеспечить страны Балкан газом этой зимой вместо России
01:01
Страны G7 договорились ввести предельную цену для российской нефти. Заявление
00:40
Жандарм Януковича. Кабмин хочет конфисковать имущество эксглавы МВД Захарченко
00:38
Минюст получил полномочия проверять "деловую репутацию" покупателей СМИ
00:22
МАГАТЭ отчитается в ООН о миссии на Запорожской АЭС во вторник, 6 сентября
00:19
Лучший результат сезона. Легкоатлетка Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе
00:07
Российскому обществу нужен холодный душ. Шмигаль настаивает на визовых запретах для граждан РФ
2022, пятница
2 сентября
23:56
В Сумской области в результате российских обстрелов загорелся лес, огонь перекинулся на территорию РФ
23:49
"Россия может расстроиться?" Президент и министр обороны Латвии призывают передать Украине самолеты и танки
23:31
Газпром
Газпром лжет о неисправности Северного потока, - Еврокомиссия
23:26
Вам не нужно быть украинцем, чтобы поддерживать нас, - Кличко обратился к иностранцам
23:07
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 2 сентября
22:55
Участников "спецоперации" в Украине Россия покупает раздачей земли в Крыму и под Москвой
22:39
Еще $13,7 млрд. Байден просит конгресс США предоставить дополнительные средства Украине
22:21
На этой неделе Россия может постараться сделать что-то особенно противное, что-то особенно жестокое, - Зеленский
"Приняты определенные решения": Зеленский отчитался о заседании Ставки Верховного Главнокомандующего
22:19
Обновлено
Я никогда не отправлю человека туда, куда сам сперва не поеду, - глава МАГАТЭ о миссии на ЗАЭС
22:14
Вирусный флешмоб в Twitter. Присоединились даже Байден, Зеленский, Джонсон
22:10
Зеленский призвал ЕС ограничить цену на российский газ
21:55
МВД назвало цифры убитых и раненых россиянами гражданских украинцев
21:34
"Позор для Путина и России": юрист Загребельская объяснила, что будет означать для РФ проигрыш в войне
21:12
путлер шойгу
Между "паркетными генералами" Кремля вспыхнула война за статус нового путинского фаворита, - СНБО
21:09
Эксклюзив
Россияне ослабляют свои позиции на Донбассе, перебрасывая войска на Юг Украины, - офицер ТрО Луганщины Шакун
20:59
Аналитика
Сергей Згурец
Контрнаступление ВСУ на Херсонщине может длиться несколько месяцев. Колонка Сергея Згурца
20:58
Керченский мост перекрывали, чтобы вывезти награбленное и семьи оккупантов, - Наталья Гуменюк
20:57
Хочется побоксировать на "Олимпийском", а затем завязывать, - Усик заговорил о завершении карьеры
20:43
Олаф Шольц
Партия мира. Соратники Шольца из СДПГ требуют "мирных инициатив" в войне с Россией, - Der Spiegel
20:39
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:30
На Днепропетровщине из-за обстрелов произошел пожар. Выгорели 4 гектара леса
20:28
Из-за неисправности. Россия полностью прекратила поставки газа через "Северный поток"
20:18
Александр Ткаченко
Музей тут точно не виноват. Министр Ткаченко против закрытия музея Булгакова в Киеве
20:09
россия хакер
"Необходимо IT-эмбарго, агрессор должен попасть в каменный век": в Госспецсвязи заявили, что РФ годами растила кибертерроризм
19:48
Георгій Судаков у матчі "Шахтар" - "Рух"
УПЛ: "Шахтер" в меньшинстве победил "Рух". Результаты и расписание всех матчей 3-го тура
19:39
Сбежавшая из Херсона в Крым рота россиян вывезла украденное имущество в 5 тентованных грузовиках
19:31
Кадыровцы пытаются продвинуться в направлении Бахмута
19:02
Суд арестовал 6 судов, вывозивших из Крыма похищенное оккупантами украинское зерно
19:01
В Бресте обнаружена дислокация беспилотников, предназначенных для разведки в Украине
18:59
Путин может готовить новые силы для наступления в Украине осенью и зимой, – ISW
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV