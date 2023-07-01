Об этом пишет Центр противодействия дезинформации.

По данным ЦПИ, отношение к вагнеровцам на украинском фронте коренным образом изменилось после мятежа Пригожина. По оценкам западных разведок, с предводителем ПИК Вагнера в Беларусь отбыло не более тысячи его сторонников, а остальных заставляют заключать контракты с министерством обороны России.

Кроме того, из вагнеровцев создают отдельные штурмовые отряды смертников и отправляют их отвоевывать позиции, утраченные россиянами. Даже если штурмы удачные, по позициям наносят удары с артиллерии российской армии. По предварительным данным, только за двое суток потери от такого "подхода" превысили 50 человек.

Также Кремль пытается взять под контроль "империю Пригожина" в Африке и Ближнем Востоке. Представители российского МИДа уже предупредили лидеров африканских стран, что ПИК Вагнера продолжит свою деятельность, но под новым руководством. А один из заместителей министра иностранных дел России лично сообщил президенту Сирии Асаду, что подразделения ПИК больше не будут действовать самостоятельно.

По информации ЦПИ, российская военная полиция задержала главу отделения ПИК Вагнера в Эс-Сувейде на юге Сирии, а также троих высокопоставленных командиров ПИК на авиабазе Хмеймим.

Мятеж Пригожина в России

В течение нескольких месяцев между финансистом ПИК Вагнера Евгением Пригожиным и министерством обороны РФ продолжался конфликт, однако ситуация резко обострилась вечером 23 июня.

Тогда российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ПВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников уходят на Москву после того, как руководство России не выполнило требование выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ПИК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Однако вечером 24 июня прессслужба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности главы ПИК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к согласию с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ПИК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевых лагерей: "За сутки мы прошли - не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови. Сейчас настал тот момент, когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита российская кровь - с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".

Впоследствии Пригожин и его бойцы покинули штаб Южного военного округа России. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня президент РФ Владимир Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ПИК Вагнера три варианта будущих действий.

Евгений Пригожин заявил, что главной целью мятежа было "не допустить уничтожения ПИК Вагнера, а не устранения власти в стране" и назвал его "маршем справедливости". Он также утверждает, что наступление на Москву остановилось, поскольку наемники "не хотели проливать много крови".

27 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ПИК Вагнера Евгений Пригожин. А в минобороны РФ утверждали, что вагнеровцы передадут тяжелую технику регулярной армии России.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

В США считают, что заместитель командующего оккупационными войсками Сергей Суровикин заранее знал о планах главаря НДС Вагнера Евгения Пригожина устроить мятеж в России. В Кремле отреагировали на такое заявление и сказали, что это просто "спекуляция".

29 июня издание FT писало, что командующего воздушно-космическими войсками России, заместителя командующего российскими войсками в Украине генерала Сергея Суровикина могли арестовать после неудачного мятежа Пригожина. В России это опровергают, в частности, дочь Суровикина.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post отметил, что из-за прибытия ПВК Вагнера в Беларусь Украине, возможно, придется рассмотреть новую угрозу своей северной границе и принять соответствующие меры.

А начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что после попытки вооруженного восстания в России у ФСБ есть задача ликвидировать владельца ПИК Вагнера Евгения Пригожина.

30 июня стало известно, что Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам медиахолдинга вожака ПИК Вагнера Евгения Пригожина "Патриот". Входящие в холдинг издания сообщили о закрытии